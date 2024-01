Xử lý kịp thời phản ánh của người dân

Thời gian qua, hệ thống đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh từng bước được củng cố, hoàn thiện từ nhân lực tiếp nhận, xử lý thông tin đến hạ tầng trang thiết bị. Nhờ đó, người dân, doanh nghiệp (DN) biết và sử dụng đường dây nóng tăng hơn, các phản ánh được xử lý nhanh chóng, kịp thời.

Ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc thường trực chuyên trách Trung tâm Hành chính Công tỉnh theo dõi, hỗ trợ các điện thoại viên trong việc phân loại thông tin.

Nhanh chóng xử lý

Ngày 19/1, hệ thống đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh nhận được phản ánh của bà N.T.D. (SN 2004, ngụ huyện Xuyên Mộc) về việc nộp hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại UBND huyện Xuyên Mộc. Tuy nhiên, khi nhận kết quả trả hồ sơ thì dấu mộc của UBND huyện bị mờ. Khi bà D. nộp hồ sơ tới Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thì bị từ chối và yêu cầu xác thực lại con dấu. Bà D. quay lại UBND huyện Xuyên Mộc trình bày sự việc, được hỗ trợ đóng dấu nhưng kết quả con dấu vẫn mờ như cũ. Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tiếp tục trả hồ sơ do dấu mộc không đủ điều kiện xác thực. Bà D. tiếp tục tới UBND huyện Xuyên Mộc xin đóng dấu lại nhưng bị từ chối.

Tiếp nhận phản ánh đường dây nóng chuyển tới, UBND huyện Xuyên Mộc kiểm tra và xác minh. Cụ thể, con dấu của UBND huyện Xuyên Mộc được sử dụng nhiều năm nên bị mòn. UBND Huyện đang làm thủ tục xin đăng ký lại mẫu con dấu mới. Tuy nhiên, thủ tục này do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh tiếp nhận, giải quyết, phải mất nhiều thời gian. Để kịp thời giải quyết vướng mắc cho người dân làm các thủ tục xuất ngoại, UBND huyện Xuyên Mộc đã có văn bản gửi thông tin đến Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các sở, ngành liên quan. Nội dung xác định con dấu đóng trên Giấy chứng nhận kết hôn của bà D. là do ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc ký là văn bản có giá trị pháp lý. Nội dung phản ánh của bà D. được xử lý hoàn tất.

Tương tự, ngày 18/12/2023, UBND huyện Đất Đỏ nhận được phản ánh của ông Ngô Hoàng Hải (ngụ TT. Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) trên đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh. Theo đó, ông Hải phản ánh về việc UBND TT.Đất Đỏ cấp nhầm thửa đất số 771, tờ bản đồ số 5 của ông cho ông Ngô Văn Trên. Đến nay, ông Trên đã sang nhượng phần đất này cho cho người khác. “Tôi gửi đơn về UBND TT.Đất Đỏ nhiều lần nhưng không được giải quyết. Đây là sai phạm của phía cơ quan, ban, ngành do đã cấp sai phần đất thuộc sở hữu hợp pháp của tôi cho người khác. Tôi đề nghị các cơ quan có liên quan khắc phục sai phạm trong thời gian sớm nhất”, ông Hải nói.

Theo UBND huyện Đất Đỏ, qua kiểm tra hồ sơ địa chính, thửa đất số 771, tờ bản đồ số 5, diện tích 5.448m2 được cấp Giấy CNQSDĐ cho ông Hải. Thửa đất số 772, tờ bản đồ số 5 được cấp Giấy CNQSDĐ cho ông Trên. Hiện ông Trên đã chuyển nhượng cho ông Đ.T.L. Đồng thời, thửa đất số 772, tờ bản đồ số 5 đã tách thành 11 thửa. UBND TT.Đất Đỏ đã mời các bên liên quan đến làm việc tuy nhiên ông Đ.T.L. vắng mặt không có lý do nên không thể tiến hành hòa giải. Do đó, UBND TT. Đất Đỏ đề nghị ông Hải nộp đơn đến TAND huyện Đất Đỏ để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Năm 2023, hệ thống đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. Đồng thời hoàn thiện, nâng cấp, mở rộng hệ thống để rút ngắn thời gian tiếp nhận, xử lý, phản ánh thông tin. Chuyển thông tin trực tiếp trên hệ thống cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kèm theo thông báo bằng tin nhắn SMS tự động đến 347 số điện thoại đã đăng ký. Cho phép các UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành chuyển yêu cầu đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để xử lý. Năm 2023, Đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh tiếp nhận 2.446 thông tin phản ánh. Qua phân loại, điện thoại viên trực tiếp trả lời và chuyển các sở, ngành, địa phương xử lý hoàn tất là 2.382 thông tin.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc thường trực chuyên trách Trung tâm Hành chính Công tỉnh cho biết, thông tin sau khi tiếp nhận đều được điện thoại viên cập nhật trên hệ thống, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và phản hồi trên hệ thống phục vụ cho việc theo dõi, thống kê, báo cáo. Hầu hết lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự quan tâm, chỉ đạo nghiêm túc việc tiếp nhận và xử lý thông tin đường dây nóng. Hệ thống đường dây nóng từng bước được củng cố, hoàn thiện từ nhân lực tiếp nhận, xử lý thông tin và hạ tầng trang thiết bị phục vụ cho hoạt động. Số lượng người dân, DN biết và sử dụng hệ thống đường dây nóng cũng tăng hơn, số lượng thông tin tồn đọng của các đơn vị giảm đi.

Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Viễn thông Bà Rịa-Vũng Tàu tích hợp thêm các tính năng trên phần mềm để thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt của tỉnh tiếp nhận, chỉ đạo xử lý, phản hồi kết quả giải quyết được nhanh chóng, chính xác. Qua đó, tiếp nhận xử lý 5 thông tin phản ánh về đầu tư, kinh doanh và khiếu nại tố cáo.

Đội ngũ điện thoại viên được bố trí, sắp xếp các ca trực hợp lý, tiết kiệm nhân lực, đảm bảo thời gian hoạt động ổn định, thông suốt để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh… Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phân công nhân sự để theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kịp thời hỗ trợ các điện thoại viên trong việc phân loại thông tin, xác định thẩm quyền để giao nhiệm vụ xử lý ngay khi tiếp nhận thông tin, không để tồn đọng.

Theo Văn phòng UBND tỉnh, để Đường dây nóng phát huy hết hiệu quả, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo niêm yết công khai địa chỉ đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xử lý thông tin tại các đơn vị trực thuộc. Công khai rộng rãi địa chỉ đường dây nóng trên Trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị và nơi tiếp xúc với người dân, DN.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN