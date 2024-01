Những năm qua, Ban Thường vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển (CSB) 3 luôn coi trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo. Đồng thời xác định đây cũng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong giai đoạn hiện nay.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị các địa phương

Địa bàn hoạt động của BTL Vùng CSB 3 trải dài trên 9 tỉnh, thành ven biển từ đảo Cù Lao Xanh tỉnh Bình Định đến bờ Bắc cửa Định An tỉnh Trà Vinh bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đây là vùng biển có vị trí rất quan trọng cả về chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn về an ninh chủ quyền và đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với đơn vị.

Quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương cũng như văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác tuyên truyền biển đảo, Đảng ủy, BTL Vùng CSB3 triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp. Trong đó, nổi bật là toàn Vùng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong các tầng lớp nhân dân.

Để làm tốt công tác tuyên truyền và nhất là để công tác tuyên truyền về biển, đảo thật sự phát huy hiệu quả, Ban Thường vụ, Đảng ủy, BTL Vùng CSB3 đã xác định một trong những giải pháp quan trọng là phải huy động được sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ, nhất là các địa phương giáp biển, trong đó, ngành tuyên giáo các cấp đóng vai trò nòng cốt. Theo đó, Vùng đã chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh trong tuyên truyền biển đảo...

Bên cạnh đó, công tác phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được đơn vị hết sức coi trọng, xác định đây là một kênh quan trọng để thông tin tuyên truyền kịp thời, rộng rãi về biển đảo và lực lượng Cảnh sát biển đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân.

Sau nhiều năm thực hiện, chương trình phối hợp đã mang lại hiệu quả rõ nét. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc ngày càng nâng lên. Kế thừa những thành quả của 10 năm phối hợp tuyên truyền về biển đảo giữa Vùng CSB3 với 3 tỉnh, năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng CSB3 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy của 9 tỉnh, thành phố (Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh) xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy về việc xây dựng chuyên mục và chuyên trang “Vì chủ quyền, an ninh, an toàn biển đảo” để phát trên các kênh sóng của Đài và đăng trên báo in, báo điện tử của địa phương và được Thường trực Tỉnh ủy của 9 tỉnh, thành đồng ý. Đến nay, chương trình phối hợp này đã được ký kết với 18 cơ quan báo, đài của Trung ương và địa phương.

Cảnh sát biển tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Tạo nguồn các tuyên truyền viên tích cực

Khoảng 7 năm trở lại đây, HS các trường, THCS, THPT trên địa bàn các tỉnh ven biển từ Phú Yên đến Trà Vinh có thêm một cuộc thi cũng là hoạt động sinh hoạt chính trị đặc biệt ý nghĩa - đó là Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Từ đó giúp cho các em HS nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Không chỉ phát huy vai trò các “cánh tay nối dài”, với phương châm “mưa dầm, thấm lâu”, công tác tuyên truyền còn được lực lượng chức năng Vùng CSB3 tiến hành thường xuyên, liên tục. Trước mỗi chuyến ngư dân ra khơi, cán bộ, chiến sĩ đến từng tàu cá, gặp từng ngư dân để cấp phát tờ rơi tuyên truyền và trực tiếp trao đổi, hướng dẫn cho bà con nắm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đồng thời vận động chủ phương tiện hoạt động, khai thác hải sản xa bờ và ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, Vùng CSB3 đã góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển, phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tá LÊ VĂN TÚ

(Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3)