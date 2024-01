Sáng 24/1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024”.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi phát biểu.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh: Cuộc thi nhằm tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thông qua cuộc thi hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tương đương căn cứ kế hoạch, thể lệ cuộc thi, và định hướng chủ đề tác phẩm dự thi để phát động, tổ chức cuộc thi ở cấp tỉnh và tương đương, lựa chọn trao giải và gửi các tác phẩm xuất sắc dự thi cấp Trung ương.

Đối tượng dự thi là người Việt Nam trong và ngoài nước; người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.

Với các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm dự thi, gồm: 1 bài viết chính luận loại hình tạp chí (in hoặc điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình báo (in hoặc điện tử). Mỗi bài viết gửi tham gia dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

Các tác phẩm dạng âm thanh, hình ảnh, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi: 1 tác phẩm loại hình phát thanh, 1 tác phẩm loại hình truyền hình, 1 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file âm thanh (mp3) hoặc hình ảnh (mp4) và bản in kịch bản văn học (định dạng Microsoft Word).

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi.

Sau khi gửi tác phẩm dự thi về Ban tổ chức cuộc thi ở cấp cơ sở, tác giả/nhóm tác giả có thể công bố/đăng tải tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng phải thông báo cho cơ quan đã nhận tác phẩm dự thi và gửi minh chứng kèm theo.

Tác giả/nhóm tác giả hoặc cơ quan liên quan không sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham gia các cuộc thi khác.

Thời gian nhận hồ sơ, tác phẩm dự thi cấp Trung ương: đến hết ngày 15/7/2024 (theo dấu bưu điện). Ban Chỉ đạo cuộc thi cấp Trung ương sẽ trao giải theo 5 loại hình tác phẩm dự thi là: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình, video clip.

