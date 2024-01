Linh hoạt, nhạy bén để phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững

Chiều 30/1, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chủ trì phiên họp thường kỳ của UBND thành phố tháng 1/2024.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Tháng 1/2024, TP.Vũng Tàu đạt được nhiều kết quả tích cực trong các lĩnh vực du lịch, thương mại - dịch vụ và giao thông vận tải. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 10,14% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ tăng 1,61% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 8tăng 11,82% so với cùng kỳ.

Thông tin tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu vui mừng cho biết, tính, đến 30/1, thành phố giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt 99,13%. Năm 2024, thành phố sẽ thực hiện nhiều dự án gắn với phát triển du lịch, tạo điểm nhấn cho thành phố như: Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, dự kiến khởi công vào tháng 7/2023; thực hiện Đồ án Quy hoạch Núi Lớn - Núi Nhỏ. Đồng thời, thành phố tiếp tục thực hiện “Năm chỉnh trang đô thị” 2024... Thành phố phấn đấu thăng hạng chỉ số cải cách hành chính.

Với khối lượng công việc nhiều và quan trọng, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Thường trực UBND thành phố chủ động đổi mới, quyết liệt, linh hoạt, nhạy bén, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG