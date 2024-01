Lãnh đạo Vùng 2 Hải quân thăm và làm việc với Công ty CP Dịch vụ biển Tân Cảng

Chiều 10/01, đoàn công tác của Tư lệnh Vùng 2 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công ty CP Dịch vụ biển Tân Cảng (TCO)-thuộc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã xem phim về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sản xuất kinh doanh nổi bật của TCO năm 2023. Thông tin về kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa hai đơn vị trong năm qua; phương hướng, nhiệm vụ phối hợp năm 2024.

Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng hoa Công ty CP Dịch vụ biển Tân Cảng.

Thời gian qua, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và TCO đã phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động khai thác dầu khí tại các mỏ Tê Giác Trắng, Mộc Tinh, Hải Thạch. Nhờ đó, các đơn vị góp phần bảo vệ an toàn cho các hoạt động kinh tế biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, tổ chức duy trì nghiêm các lực lượng, phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.

Năm 2024, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân yêu cầu TCO tiếp tục phát huy các lĩnh vực kinh doanh của đơn vị; song song đó DN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Vùng 2 Hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và giữ vững hòa bình trên biển để phát triển đất nước.

TCO hoạt động trên lĩnh vực quản lý, khai thác cảng biển; vận chuyển, lắp đặt các công trình ngoài khơi; cung cấp tàu dịch vụ đa năng, tàu bảo vệ địa chấn và các tàu khảo sát biển; khảo sát các công trình ngầm bằng thiết bị ROV; lai dắt cứu hộ và ứng phó sự cố tràn dầu...

Tin, ảnh: TRÚC GIANG