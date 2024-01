Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng

Sáng 30/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức các đoàn thăm, chúc Tết, tặng quà các đơn vị và cá nhân nhân Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng (3/2), 90 năm thành lập Chi bộ đầu tiên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đoàn do ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị: Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4; Tổng Cục 2, Bộ Quốc phòng (phía Nam); Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (phía Nam) và Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Tàu tại TP.Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, tặng quà Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (phía Nam). ẢNH: TRẦN TIẾN

Đoàn do ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà Mẹ VNAH Bùi Thị Đay (phường Phước Trung) và Mẹ VNAH Trần Thị Trinh (xã Hòa Long, TP.Bà Rịa); Đoàn ca múa nhạc tỉnh và Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm và chúc Tết Mẹ VNAH Bùi Thị Đay (phường Phước Trung, TP.Bà Rịa). Ảnh: MỸ LƯƠNG

Đoàn do ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà: Nhà Xã hội Long Hải, Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Người có công Long Đất, Đồn Biên phòng 496 Phước Hải và Mẹ MVNAH Nguyễn Thị Chính (xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ).

Ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Người có công Long Đất. Ảnh: TUYẾT MAI

Đoàn do ông Bùi Văn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà: Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (TP.Bà Rịa), Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 (TX.Phú Mỹ), Ngân hàng Chính sách xã hội và Mẹ VNAH Dương Thị Đành (xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ).

Đại tá Bùi Văn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đoàn do Đại tá Lê Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà: Hải đoàn 18 Biên phòng; Hải đoàn 128 Hải quân; Hải đoàn 129 Hải quân; Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh; Trung đoàn Rada tầm xa 251, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các cá nhân tại TP. Vũng Tàu: Lão thành cách mạng Đoàn Thị Mỹ (phường 2) và Nguyễn Kim Hiền, tiền khởi nghĩa (phường Thắng Nhì).

Đại tá Lê Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà Trung đoàn Rada tầm xa 251, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Ảnh: KIM HỒNG

Đoàn do bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà: Chi đội Kiểm ngư số 2, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh (cơ sở 1), Đồn Biên phòng 518, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2 và Trung đoàn Tên lửa 261.

Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, tặng quà Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng. Ảnh: TRÍ NHÂN

Đoàn do ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà: Đồn Biên phòng 522; Hải đội 2 Biên phòng; Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Vũng Tàu MRCC); Đoàn An ninh 2 (C13) - Cục Bảo vệ An ninh Quân đội (TP. Vũng Tàu).

Ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà chúc Tết Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (TP. Vũng Tàu). Ảnh: QUANG VINH

Đoàn do bà Đặng Thị Hồng Vân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà: Trại giam Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (cơ sở 2) và gia đình Mẹ Việt VNAH Lương Thị Chính (đã mất).

Bà Đặng Thị Hồng Vân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến thăm và tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (cơ sở 2). Ảnh: HOÀNG HƯỜNG

Đoàn do Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà: Sư đoàn 302 (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai), Bệnh viện tâm thần tỉnh (huyện Châu Đức) và các Mẹ Việt Nam Anh hùng ở huyện Châu Đức gồm: Mẹ Lại Thị Bạn, Mẹ La Thị Biên, Mẹ Nguyễn Thị Đồng, Mẹ Nguyễn Thị Nghiệp.

Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (thứ 4 từ phải qua) chúc Tết Sư đoàn 302 (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai). Ảnh: CẨM NHUNG

Đoàn do bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị tại tỉnh Đồng Nai gồm: Trường sĩ quan Lục quân 2, Trường Cao đẳng An ninh và Anh hùng LLVT Đặng Công Hậu phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa).

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT thăm và tặng quà Trường Cao đẳng An Ninh (tỉnh Đồng Nai). Ảnh: TRÚC GIANG

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo đoàn biểu dương những thành tích mà các đơn vị đạt được, cũng như sự đóng góp tích cực của các đơn vị, cá nhân vào sự phát triển KT-XH của địa phương. Đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, tri ân sự hy sinh thầm lặng của các Mẹ VNAH, lão thành cách mạng, người tham gia tiền khởi nghĩa trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

NHÓM PV THỜI SỰ