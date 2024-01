Không ngừng tạo động lực tăng trưởng mới

4 kiến nghị, đề xuất của Bà Rịa-Vũng Tàu Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiến nghị 4 nội dung: 1. Về thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng biển tại khu vực Cái Mép Hạ, qua nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm tại 06 quốc gia (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), Singapore và Malaysia) về Khu thương mại tự do và từ thực tiễn thực hiện một số Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội cho phép thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, thành phố Hải Phòng, tỉnh Nghệ An..., đề xuất Bộ Chính trị và Quốc hội xem xét, cho phép tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình Bộ Chính trị, Quốc hội Đề án về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển khu thương mại tự do gắn với cảng biển nước sâu tại khu vực Cái Mép Hạ. 2. Về ưu tiên đầu tư hạ tầng cho Côn Đảo, đề xuất Bộ Chính trị, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội có chủ trương đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Côn Đảo theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đồng thời, ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư nâng cấp Cảng hàng không Côn Đảo. Sớm phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo. 3. Về triển khai dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất Bộ Chính trị, Quốc hội xem xét cho phép được áp dụng chính sách đặc thù về tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án (tương tự như một số dự án đã được Quốc hội cho phép áp dụng tại Nghị quyết số 106/2023/QH15, ngày 28/11/2023 ). 4. Về tuyến đường sắt vận tải hàng hoá Biên Hoà - Vũng Tàu kết nối với cảng biển Cái Mép - Thị Vải, đề xuất Bộ Giao thông vận tải, Chính phủ, Quốc hội xem xét, sớm triển khai Dự án đầu tư tuyến đường sắt vận tải hàng hoá Biên Hoà - Vũng Tàu kết nối với cảng biển Cái Mép - Thị Vải trong giai đoạn 2025-2030. Với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, giao Văn phòng Quốc hội tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét, giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, theo nguyên tắc tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho địa phương. Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ chủ trương phát triển toàn diện Côn Đảo, nâng cấp sân bay Cỏ Ống theo phương án 50% đầu tư công, 50% do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) đầu tư.