Hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, hiện đại, vì nhân dân phục vụ

Sáng 27/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số năm 2023; sơ kết 2 năm thực hiện đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 2024 trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị

Hội nghị đã lồng ghép 3 nội dung về công tác CCHC, chuyển đổi số năm 2023 và sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06. Đây là 3 nội dung rất quan trọng tỉnh phải triển khai, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả - vì nhân dân phục vụ.

Theo đó, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn cao đạt tỷ lệ 98,8%, vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao (98%); Tỷ lệ hài lòng của người dân, DN cải thiện so với năm 2022, đạt 87,06%, vượt chỉ tiêu HĐND giao (87%).

Lãnh đạo tỉnh cùng sở, ban, ngành, các địa phương theo dõi hồ sơ trễ hẹn tại các cơ quan, đơn vị qua Trung tâm Điều hành Đô thị thông minh của tỉnh

Việc thực hiện chuyển đổi số gắn với CCHC bước đầu đã mang lại hiệu quả với 35/39 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu Trung ương giao.

Tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh đạt 95,5%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 78,9%. Tỷ lệ DN sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%. Tỷ lệ sản phẩm có giấy chứng nhận OCOP của tỉnh đủ điều kiện được đưa lên sàn thương mại điện tử đạt 100%. Tổ chức 5 hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với người dân, DN. Qua đó, đã tiếp nhận, xử lý 62 kiến nghị. Thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia đã xử lý kịp thời 333 phản ánh, kiến nghị của người dân, DN, đạt 100%.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen đến các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác CCHC

Bên cạnh đó, qua 2 năm thực hiện Đề án 06, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp làm sạch dữ liệu thông tin dân cư để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính. Đã thu nhận định danh điện tử VNeID vượt 64% chỉ tiêu Bộ Công an giao; kích hoạt được vượt 5% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Số đối tượng diện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh có tài khoản và được chi trả qua tài khoản đạt 60,6%, đứng thứ hai toàn quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ tặng Bằng khen đến các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, năm 2024, tỉnh xác định là năm tăng tốc, về đích để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bám sát các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2024.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen đến các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06

Ông Nguyễn Văn Thọ cũng nêu 9 giải pháp đề ra trên cả 3 nội dung. Trong đó, nhấn mạnh đến trách nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo CCHC, chuyển đổi số và Đề án 06 các cấp trong việc “nêu gương” về triển khai thực hiện nhiệm vụ; các sở, ban ngành và địa phương phải xác định rõ nội dung nhiệm vụ được giao, rà soát những tồn tại, hạn chế, xác định rõ các điểm nghẽn để có giải pháp khắc phục tránh chung chung, hình thức. Đồng thời, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo; khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao để kết quả năm sau cao hơn năm trước.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 5 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong CCHC; 10 tập thể và 16 cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án 06.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG