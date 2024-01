Hướng đến chính quyền thân thiện, hiện đại, vì nhân dân phục vụ

"Cải cách hành chính, chuyển đổi số (CCHC, CĐS) và thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia là các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện” - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh tại hội nghị diễn ra vào ngày 27/1, về 3 nội dung nói trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ tặng Bằng khen đến các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06.

Những con số biết nói

Hội nghị dành nhiều thời gian để các địa phương, cơ quan, đơn vị chia sẻ những giải pháp trong thực hiện CCHC gắn với CĐS và thực hiện Đề án 06. Trong đó, TX. Phú Mỹ là địa phương liên tiếp dẫn đầu kết quả chấm điểm Chỉ số CCHC trong 3 năm liền (2021-2023) của đơn vị hành chính cấp huyện.

Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ cho biết, để tiếp tục giữ vững ngôi đầu, năm 2023, UBND thị xã đã xây dựng khâu đột phá trong CCHC với nội dung: “Nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện mệnh lệnh hành chính của cấp trên, nhất là đẩy nhanh hoàn thành tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án trọng điểm được tỉnh giao trên địa bàn TX.Phú Mỹ, phục vụ người dân, DN”.

Qua triển khai thực hiện, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ngân sách tỉnh đạt tỷ lệ 99,99%; ngân sách thị xã là 98,2%. Mặt khác, địa phương cũng xác định công tác CCHC và CĐS là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cấp phường; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương với các sở, ban, ngành của tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; triển khai giải pháp, sáng kiến, cách làm hay song song với chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; đầu tư mua sắm, trang thiết bị, cơ sở vật chất tại Bộ phận một cửa…

Nhân hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 5 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong CCHC; 10 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 06.

Về triển khai thực hiện Đề án 06, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu chia sẻ kết quả đáng ghi nhận của thành phố như: Hai năm thực hiện, 100% công dân trên địa bàn thành phố đã được cấp, thông báo mã số định danh cá nhân; những công dân được cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thông qua việc kết nối, chia sẻ, tích hợp các loại giấy tờ như BHXH, giấy phép lái xe,... người dân đi lại, thực hiện các thủ tục hành chính đã được hưởng nhiều tiện lợi, đây là nền tảng để thực hiện các tiện ích công dân số.

Từ nỗ lực của các địa phương, sở, ban, ngành, trong năm 2023, tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn cao đạt tỷ lệ 98,8%, vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao (98%); tỷ lệ hài lòng của người dân, DN cải thiện so với năm 2022, đạt 87,06%, vượt chỉ tiêu HĐND giao (87%). Việc thực hiện CĐS gắn với CCHC bước đầu đã mang lại hiệu quả với 35/39 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu Trung ương giao. Tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh đạt 95,5%...

Cũng qua 2 năm thực hiện Đề án 06, tỉnh đã thu nhận định danh điện tử VNeID vượt 64% chỉ tiêu Bộ Công an giao; kích hoạt được vượt 5% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Số đối tượng diện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh có tài khoản và được chi trả qua tài khoản đạt 60,6%, đứng thứ 2 toàn quốc.

Tăng tốc để về đích sớm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, năm 2024, tỉnh xác định là năm tăng tốc, về đích để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Do vậy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bám sát các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2024.

Tỉnh tổ chức 5 hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với người dân, DN. Qua đó, đã tiếp nhận, xử lý 62 kiến nghị. Thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia đã xử lý kịp thời 333 phản ánh, kiến nghị của người dân, DN, đạt 100%.

Ông Nguyễn Văn Thọ cũng nêu 9 giải pháp để thực hiện hiệu quả cả 3 nội dung. Trong đó, nhấn mạnh đến trách nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo CCHC, CĐS và Đề án 06 các cấp trong việc “nêu gương” về triển khai thực hiện nhiệm vụ; các sở, ban, ngành và địa phương phải xác định rõ nội dung nhiệm vụ được giao, rà soát những tồn tại, hạn chế, xác định rõ các điểm nghẽn để có giải pháp khắc phục tránh chung chung, hình thức.

Đồng thời, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo; khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao để kết quả năm sau cao hơn năm trước.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG