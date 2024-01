Giữ vững danh hiệu lá cờ đầu trong phong trào thi đua vì ANTQ

Năm 2023, Công an tỉnh đã giữ vững danh hiệu đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc do Bộ Công an trao tặng.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Những kết quả nổi bật

Để có được kết quả nêu trên, năm 2023, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cấp ủy các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện bảo đảm an ninh trật tự trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của thế lực thù địch, tổ chức, đối tượng phản động, không để xảy ra biểu tình, gây rối, đột xuất, bất ngờ. Đặc biệt, bảo đảm tuyệt đối an toàn các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh cũng như những đoàn khách trong nước, quốc tế đến tham dự sự kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tốt hơn so với năm 2022; trong đó, tội phạm về trật tự xã hội giảm 10%; tỷ lệ điều tra đạt 88,2%, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 95,3%. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng không xảy ra các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động phức tạp. Ngoài ra, cơ quan công an điều tra làm rõ, khởi tố một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến cán bộ, đảng viên thuộc các sở, ngành, được dư luận xã hội quan tâm, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Một trong những kết quả nổi bật của lực lượng công an tỉnh được Bộ Công an ghi nhận, biểu dương là việc triển khai thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã hoàn thành trước thời hạn.

Đến nay, Bà Rịa-Vũng Tàu là 1 trong những địa phương đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện; công tác thu nhận hồ sơ định danh điện tử vượt chỉ tiêu với tỷ lệ 151%, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 đạt tỷ lệ 91%.

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông cũng là một điểm sáng, được Bộ Công an đánh giá đạt kết quả tốt, đứng thứ 2 toàn quốc. Trong năm 2023, Công an tỉnh đưa vào vận hành giai đoạn 2 hệ thống giao thông thông minh giám sát tự động bằng camera trên tất cả các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh. Việc xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn được thực hiện quyết liệt và triệt để trên tinh thần: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh (thứ hai từ trái sang) thay mặt cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đón nhận Cờ thi đua của Bộ Công an năm 2023.

Tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh

Theo Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện giai đoạn 1 Đề án 09 của Tỉnh ủy (2023-2025) về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tạo tiền đề thuận lợi cho các năm tiếp theo, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh. Tổ chức tọa đàm, đối thoại với chủ đề 75 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND và nâng cao nhân thức, trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ chính trị và Nghị quyết 06 trong thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn lực lượng công an về tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử.

Đại tá Bùi Văn Thảo cho biết, năm 2024, là năm thứ 4 thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, năm thứ 2 thực hiện giai đoạn 01 Đề án 09 của Tỉnh ủy, tình hình thế giới, trong nước sẽ có những ảnh hưởng, tác động đến nhiệm vụ của lực lượng Công an nói chung, Công an tỉnh nói riêng, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

“Do đó, lực lượng Công an tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án 09 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” với nhiều giải pháp trọng tâm, cụ thể, xứng đáng với niềm tin của Đảng, nhà nước và nhân dân, cống hiến hết mình vì bình yên cuộc sống, vì an toàn và hạnh phúc của nhân dân”, Đại tá Bùi Văn Thảo nhấn mạnh.

Bài, ảnh: MAI THU