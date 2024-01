Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 5 vào sáng 16/1, các đại biểu Quốc hội đã tham gia thảo luận tại tổ về nội dung: Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Quang cảnh tại Tổ thảo luận Số 4

Tổ thảo luận Số 4, có các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh các tỉnh, thành phố: Hải phòng, Thừa Thiên Huế, Lai Châu, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tham gia thảo luận tại Tổ đại biểu Số 4.

Phát biểu thảo luận tổ, đại biểu Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, cơ bản thống nhất cao với nội dung các Tờ trình của Chính phủ và các báo cáo thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội liên quan đến nội dung thảo luận.

Đối với 2 nội dung lựa chọn phương án tại Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Nguyễn Thị Yến cho biết thống nhất với ý kiến của Hội đồng Dân tộc về nội dung lựa chọn Phương án 1 tại khoản 5 và Phương án 2 tại khoản 7 của dự thảo Nghị quyết như Báo cáo thẩm tra đã trình bày.

Bên cạnh đó đại biểu đề nghị khi Nghị quyết được thông qua và có hiệu lực pháp luật vào ngày 18/01/2024, các cấp chính quyền địa phương cần khẩn trương tổ chức thực hiện Nghị quyết, để kịp thời đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hiện nay. Đồng thời, đề nghị Hội đồng dân tộc của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh cần tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

Liên quan đến kế hoạch bố trí vốn ngân sách trung ương cho dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia tới H.Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đại biểu Nguyễn Thị Yến cho rằng, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư dự án. Ngày 23/5/2023, Bộ Công thương đã có báo cáo số 65 về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư; ngày 16/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 708/Q-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, xác định: Vốn đầu tư của dự án khoảng: 4.950.156.000.000 đồng; trong đó, vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương khoảng 2.526,16 tỷ đồng; vốn tự có của EVN là khoảng 2.423,996 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu thảo luận tại tổ

Hiện nay, thực trạng nguồn điện cung cấp cho huyện Côn Đảo rất cấp bách và thiếu điện nghiêm trọng. Cử tri và huyện Côn Đảo liên tục có ý kiến nghị và rất mong chờ triển khai dự án này, vì: Nguồn điện cung cấp cho huyện Côn Đảo chỉ có từ Nhà máy điện Đi-e-zen An Hội và Nhà máy điện Đi-e-zen An Hội mở rộng gồm 9 tổ máy với tổng công suất 11.820kW và nguồn điện mặt trời với tổng công suất 136 kWp. Cho nên việc cung cấp nguồn điện tại Côn Đảo hiện giờ chỉ đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và một phần cho dịch vụ, du lịch, còn khu vực sản xuất gần như không đáp ứng được yêu cầu. Điều đó là một trong những nguyên nhân làm cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tại huyện đảo gặp rất nhiều khó khăn, trong khi đó, ngành điện phải “gồng mình” gánh các chi phí thực hiện nhiệm vụ phát điện cho Côn Đảo. Cụ thể, để chạy máy phát điện Đi-e-zen An Hội trên huyện Côn Đảo, Trong giai đoạn 2015-2020, Ngành điện đã bù lỗ 446 tỷ đồng. Từ năm 2021 đến 2023, đã bù lỗ 467,7 tỷ đồng (trong đó năm 2021 là 84,3 tỷ; năm 2022: 175 tỷ; năm 2023: 208,4 tỷ).

Bên cạnh đó, để đảm bảo vận hành hệ thống phát điện Côn Đảo trong 3 năm 2021, 2022, 2023, Ngành điện phải chi 102, 93 tỷ đồng để sửa chữa, đầu tư nâng cấp hệ thống phát điện và lưới điện. Do đó, việc sớm đầu tư thực hiện Dự án kéo điện lưới quốc gia cho huyện Côn Đảo ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội đối với huyện đảo, đang được cử tri và Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặc biệt quan tâm, theo dõi.

Trên cơ sở đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đại biểu Yến mong muốn Quốc hội quan tâm ủng hộ việc phân bổ 2.526,16 tỷ đồng trong tổng số vốn 37.303,015 tỷ đồng từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam để thực hiện Dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, đại biểu Nguyễn Thị Yến cũng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu cầu chất lượng, có tâm, có trách nhiệm và đề nghị Bộ Công thương phải tăng cường kiểm tra, giám sát đối với tiến độ, chất lượng thi công dự án của Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng phát biểu nhiều ý kiến đồng thuận và đề nghị Quốc hội nhất trí thông qua bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn để đảm bảo nguồn vốn triển khai dự án kéo lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo.

Dự kiến nội dung này tiếp tục được Quốc hội thảo luận tại Hội trường vào chiều ngày 16/1/2024.

CHÂU VŨ - MINH THIÊN (Từ Hà Nội)