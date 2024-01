DK1 - Ngàn dặm không xa - Kỳ 2: Tiếp thêm động lực cho lính nhà giàn

NỘI DUNG LIÊN QUAN:

Những món quà Tết mang hơi ấm từ đất liền chuyển ra đã tiếp thêm động lực để người lính Nhà giàn DK1 chắc tay súng canh giữ, bảo vệ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK 1/9 gói bánh chưng đón Tết.

Lên nhà giàn theo cách đặc biệt

Sau một đêm tàu neo gần Nhà giàn DK1/9, sáng sớm 13/1, từ loa phát thanh, các đại biểu, phóng viên trên tàu Trường Sa 16 nhận được thông báo: Sáng nay, mọi người sẽ lên nhà giàn.

Hơn 7 giờ, công tác chuẩn bị hoàn tất, dù thời tiết không hoàn toàn thuận lợi, có gió mạnh. Với nhiều năm kinh nghiệm đi biển, Đại úy Trần Minh Huấn điều khiển xuồng lướt trên những con sóng đưa chúng tôi tiếp cận nhà giàn. Trên nhà giàn, các chiến sĩ chờ sẵn để tiếp ứng. Chiếc móc kim loại ở đầu dây được thay bằng một tấm ván gỗ cứng để khách ngồi lên, sau đó sẽ được kéo từ xuồng lên nhà giàn. Theo các chiến sĩ, đây là biện pháp lên nhà giàn có độ an toàn rất cao, được thực hiện nhiều trong thời gian gần đây.

Chúng tôi lần lượt đu dây lên nhà giàn an toàn, giống như tham gia một trò chơi cảm giác mạnh, ngay giữa biển khơi. Trong lúc các thành viên trong đoàn hào hứng trải nghiệm, đội xuồng luôn tập trung cao độ, cẩn trọng từng động tác để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho mọi người. “Điều kiện thời tiết không tốt là thách thức, tạo ra sự lo lắng khi vận chuyển hàng lẫn đưa các đại biểu lên nhà giàn. Mỗi khi một món quà đến tay đồng đội hay một đại biểu lên được nhà giàn an toàn, chúng tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc vì hoàn thành nhiệm vụ”, Đại úy Huấn nói.

Cuộc sống đổi thay

Lên nhà giàn, ai nấy đều thỏa ước nguyện bấy lâu. Sau những cảm xúc choáng ngợp đầu tiên, chúng tôi có thời gian để ngắm, quan sát, tìm hiểu cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn DK1/9.

Các nhà giàn hiện nay đều sử dụng nguồn điện năng lượng mặt trời.

Cảm xúc đầu tiên là ngạc nhiên và vui mừng khi thấy điều kiện sinh hoạt, cơ sở vật chất của cán bộ, chiến sĩ nơi đây được bảo đảm. Không gian bên trong nhà giàn thông thoáng, các phòng ở đơn giản nhưng sạch sẽ, đúng “chất lính”. Trên nhà giàn còn có tivi, tủ sách, phòng tập gym để cán bộ, chiến sĩ giải trí, tập luyện sau giờ làm nhiệm vụ.

Nguồn điện tại nhà giàn được cung cấp từ hệ thống năng lượng mặt trời, bảo đảm đủ cho sinh hoạt cơ bản dù thời tiết không thuận lợi. Nguồn lương thực, thực phẩm được cung cấp đầy đủ từ những chuyến tàu đều đặn hàng tháng, hàng quý ở đất liền chuyển đến.

Một thiệt thòi của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn so với đất liền là thiếu nguồn thức ăn tươi sống, đặc biệt là rau xanh. Để khắc phục điều này, công tác tăng gia sản xuất được cán bộ, chiến sĩ luôn quan tâm thực hiện. Dẫn chúng tôi tham quan vườn rau do mình và đồng đội chăm sóc hàng ngày, Trung sĩ Nguyễn Hữu Thắng hào hứng kể về quy trình, những điểm cần chú ý khi trồng rau giữa biển khơi. “Không chỉ trồng rau mà chúng tôi còn nuôi cả gà, heo, vịt xiêm”, Trung sĩ Thắng vui vẻ khoe.

“Cuộc sống trên các nhà giàn vẫn còn khó khăn so với đất liền, nhưng với quyết tâm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và đông đảo tầng lớp Nhân dân, nơi đầu sóng ngọn gió, cột mốc chủ quyền trên biển của Tổ quốc đang đổi thay từng ngày”, Đại tá Trần Chí Tâm, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân nói.

Tết trên nhà giàn

Khác với đoàn công tác số 2, đoàn số 1 trải qua nhiều gian nan mới lên được nhà giàn. Sau khi phải chúc Tết qua bộ đàm với 4 nhà giàn, đến ngày thứ bảy của hải trình (16/1), thời tiết mới thuận lợi để đoàn công tác lên Nhà giàn DK1/10 và trải nghiệm cảm giác vui Xuân, đón Tết nơi đây.

Trung sĩ Nguyễn Hữu Thắng chăm sóc vườn rau xanh trên Nhà giàn DK1/9.

Sau khi được Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân đại diện đoàn công tác gửi lời chúc, tặng những món quà Tết đầy ý nghĩa, Thiếu tá Phạm Văn Sinh, Chính trị viên Nhà giàn DK1/10 xúc động chia sẻ: “Hơi ấm từ đất liền như tiếp thêm động lực để người lính hải quân giữ chắc tay súng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Thiếu tá Sinh cho biết thêm, việc đón Tết trên nhà giàn được chuẩn bị rất chu đáo, để cán bộ, chiến sĩ cảm thấy ấm áp hơn dù phải ăn Tết xa nhà. Mỗi người sẽ phụ trách một việc khác nhau, từ trang trí phòng, treo ảnh Bác Hồ, đến tỉa tót chậu quất, chuẩn bị món ăn đặc trưng của Tết. Khoảng thời gian mọi người cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét luôn rất đặc biệt, giúp người lính phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà.

Đón Xuân nhưng chúng tôi không quên nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn luôn đoàn kết một lòng, duy trì chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc các chế độ trực ban trong ngày; túc trực, theo dõi tình hình biển 24/24, phát hiện và báo cáo kịp thời các diễn biến với cấp trên để có phương án xử lý mọi tình huống. (Thiếu tá Phan Văn Mung, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/9)

Còn trên Nhà giàn DK1/9, Thiếu tá Phan Văn Mung cho biết, gần Tết, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, như hái hoa dân chủ, văn nghệ, đọc thư chúc Tết của lãnh đạo các cấp. Không khí vui Xuân ở nhà giàn cũng rộn ràng như ở quê nhà. Các món quà mang đậm hương vị Tết từ đất liền được anh em quý trọng, nâng niu.

Theo Đại tá Trần Hồng Hải, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Tết cổ truyền có ý nghĩa rất quan trọng với mọi người dân Việt Nam, nhất là ở nơi đặc biệt như nhà giàn. Vì thế, hàng năm, mỗi dịp Tết đến, đơn vị đều tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà Tết để người lính nhà giàn cảm nhận tình cảm, sự quan tâm từ đất liền. “Các món quà không chỉ có giá trị vật chất, mà như tiếp thêm hơi ấm mùa Xuân, tạo niềm tin vững chắc cho cán bộ, chiến sĩ hải quân đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc”, Đại tá Trần Hồng Hải nhận định.

Bài, ảnh: QUANG VINH - TRẦN TIẾN