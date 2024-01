Báo chí phản ánh kịp thời mọi lĩnh vực của huyện Đất Đỏ

Chiều 19/1, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Đất Đỏ tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí năm 2024.

Lãnh đạo Cơ quan thường trực khu vực miền Nam Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng lãnh đạo sở, ban, ngành và lãnh đạo huyện Đất Đỏ chụp hình lưu niệm với đại diện các cơ quan báo chí.

Tham dự buổi gặp mặt có ông Dương Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng, Phó trưởng Cơ quan thường trực khu vực miền Nam Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương và Trung ương đóng chân trên địa bàn.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo huyện Đất Đỏ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện trong 20 năm và năm 2023. Năm 2023, 6/6 xã của huyện đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. Huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao... Lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh.

Ông Dương Minh Tuấn, Phó Vụ trưởng, Phó trưởng Cơ quan thường trực khu vực miền Nam Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ tặng hoa, quà cho các phóng viên và đại diện cơ quan báo chí.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết đối với sự phát triển của huyện Đất Đỏ, đặc biệt là công tác phối hợp thông tin chặt chẽ giữa địa phương với các cơ quan báo chí.

Ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã hỗ trợ, phản ánh kịp thời, đầy đủ, trung thực, khách quan về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và các hoạt động khác của huyện.

Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ khẳng định, huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin chính xác và nhanh nhất. Đồng thời, mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành với huyện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền địa phương.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU