7 tỉnh, thành phố xảy ra 14.520 vụ phạm tội về TTXH

Ngày 10/1, công an 7 tỉnh, thành: TP.Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh và Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự địa bàn giáp ranh.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự.

Thời gian qua, lực lượng công an 7 tỉnh, thành phố đã tăng cường trao đổi thông tin, thông báo tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm tại địa bàn giáp ranh. Lực lượng công an các địa phương cũng trao đổi thông tin có giá trị nhằm phối hợp triệt xóa các ổ nhóm tội phạm, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động trên địa bàn giáp ranh. Đồng thời trao đổi 1.251 lượt thông tin có giá trị, tra cứu, xác minh, trích lục tiền án, tiền sự 843 lượt phục vụ công tác nghiệp vụ.

Trong năm 2023, tại 7 tỉnh, thành phố xảy ra 14.520 vụ phạm tội về trật tự xã hội (TTXH), qua đó cơ quan công an đã điều tra làm rõ 10.105 vụ, với 12.467 đối tượng. Phối hợp xác minh điều tra 1.267 vụ án, chủ yếu ở tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản, cướp giật tài sản, giết người. Phát hiện, xử lý 1.372 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ, tham nhũng…

TRÍ NHÂN