Ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Khóa VII, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức cho 11 Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 59 điểm. Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp 18 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc kiến nghị của cấp tỉnh, cụ thể:

A. Ý kiến đề nghị UBND tỉnh tiếp thu, giải trình: 13 ý kiến

I. Ý kiến thuộc lĩnh vực kinh tế, đất đai, xây dựng, quy hoạch, giao thông: 8 ý kiến

1. Dự án Nạo vét kênh Bến Đình, thành phố Vũng Tàu đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 30/10/2019. Hiện nay Dự án đã được triển khai nhưng tiến độ rất chậm, người dân ở khu vực này phải chờ đến bao giờ mới được đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như việc chỉnh trang đô thị cho khu vực phường 5, phường Thắng Nhì và phường 9. Cử tri đề nghị UBND tỉnh thông tin cụ thể về tiến độ, lộ trình của Dự án đến thời điểm hiện nay; vì sao Dự án có tiến độ chậm như đã phản ánh và cho biết đến khi nào Dự án mới được hoàn thành. K17-01 (cử tri phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu - Tổ 02).

Một góc dòng kênh Bến Đình đoạn qua phường 5 (TP.Vũng Tàu).

2. Cử tri phản ánh dự án Khu đô thị Chí Linh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 334/TTg ngày 27/5/1996; ngày 19/12/2016, Bộ Xây dựng cho phép gia hạn thời gian hoàn thành Dự án đến hết năm 2023 tại Quyết định số 1330/QĐ-BXD. Chỉ còn hơn 01 tháng nữa là hết thời gian được gia hạn nhưng Khu C của Dự án vẫn chưa được triển khai. Việc chậm triển khai tại Khu C gây rất nhiều khó khăn cho đời sống của người dân có đất trong vùng quy hoạch dự án. Do đó, cử tri kiến nghị UBND tỉnh xem xét thực hiện một số nội dung sau:

(1) Không cho phép gia hạn thời gian thực hiện đối với Khu C của dự án Trung tâm Chí Linh và nhanh chóng tạo điều kiện cho hơn 600 hộ dân ở được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định.

(2) Xóa bỏ quy hoạch xây dựng tại Khu C do nhiều lần gia hạn nhưng không khả thi.

(3) Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 600 hộ dân đang sinh sống tại khu vực này.

(4) Yêu cầu Chủ đầu tư dự án bồi thường thiệt hại cho người dân có đất tại Khu C do hơn 20 năm bị hạn chế việc thụ hưởng an sinh xã hội, kìm hãm sự phát triển kinh tế, đặc biệt là các quyền của người sử dụng đất. K17-02 (cử tri phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu - Tổ 03).

3. Ngày 5/1/2009, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về quyết định thu hồi đất đối với dự án Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn với diện tích hơn 1.346 ha. Đến nay chỉ có khoảng 400 ha đã giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án hóa dầu Long Sơn; khoảng 850 ha còn lại của quy hoạch Khu công nghiệp dịch vụ dầu khí Long Sơn vẫn chưa triển khai thực hiện. Người dân rất bức xúc và đã kiến nghị nhiều lần do bị hạn chế quyền sử dụng đất, ảnh hưởng đến đời sống của người dân nơi đây. Tại Báo cáo số 542/BC-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh về giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa VII về quy hoạch Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn đã nêu: “… Người dân có đất trong khu vực quy hoạch dự án vẫn được tiếp tục sử dụng đất và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật…” thế nhưng đến nay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết hạn mà không được gia hạn, người dân không thể vay vốn để đầu tư sản xuất, làm cho đời sống ngày càng kiệt quệ, khó khăn. Cử tri tha thiết đề nghị UBND tỉnh nhanh chóng xem xét thu hồi Quyết định số 01/QĐ-UBND nêu trên để khôi phục các quyền sử dụng đất của người dân nhằm ổn định cuộc sống của người dân nơi đây. K17-03 (cử tri xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu - Tổ 03).

4. Hiện nay, tuyến Quốc lộ 51 đoạn qua phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ đang xuống cấp nghiêm trọng như: lòng đường trũng nhiều chỗ tạo thành hố sâu; không nhận biết được làn đường do vạch kẻ làn đường bị mờ; tình trạng ngập úng cục bộ xảy ra mỗi khi trời mưa lớn mà không được duy tu, bảo dưỡng kịp thời nên đã gây rất nhiều khó khăn cho người dân khi lưu thông qua khu vực này. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị khẩn cấp đến Bộ Giao thông vận tải để sớm sửa chữa những hư hỏng của đoạn đường này, thường xuyên duy tu để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. K17-04 (cử tri phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ - Tổ 07).

Quốc lộ 51 đoạn qua TX.Phú Mỹ.

5. Căn cứ Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ Tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở; Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg và Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở, trong năm 2021 và năm 2022, trên cơ sở đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định về việc miễn giảm tiền sử dụng đất cho 23 trường hợp người có công với cách mạng được bố trí đất ở tái định cư khi giải tỏa Công viên Bà Rịa. Tuy nhiên, khi người dân đến nộp các quyết định miễn giảm nêu trên đến cơ quan Thuế thì bị từ chối giải quyết với lý do là việc miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ chỉ áp dụng đối với người có công với cách mạng được nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Do đó đến nay, 23 trường hợp này chưa được hưởng chế độ miễn giảm tại các quyết định nêu trên của UBND tỉnh để hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cử tri đề nghị UBND tỉnh trả lời bằng văn bản cho 23 trường hợp đã được UBND tỉnh ra quyết định miễn giảm nêu trên biết có được miễn giảm tiền sử dụng đất mà UBND tỉnh đã phê duyệt hay không? Hướng xử lý các Quyết định này như thế nào để cử tri không phải chờ đợi, kéo dài thời gian xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. K17-05 (cử tri phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa - Tổ 04).

6. Từ tháng 8/2022, sau khi trúng đấu giá, Công ty Đông Nam bắt đầu tiến hành vận chuyển số cát được nạo vét trên các luồng lạch cửa biển tại khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lộc An. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành xúc cát để vận chuyển đi, Công ty Đông Nam đã đào múc cát ở một số chỗ chung quanh, từ bãi đất bằng phẳng trước đó đã trở thành các hố sâu từ 3-4m, diện tích rộng khoảng 2.000m2. Ngoài ra, do nước biển mang cát tràn vào liên tục nên số cát đã đào múc lại được bồi lắng. Cử tri thắc mắc khối lượng cát vận chuyển đi của Công ty Đông Nam có vượt quá số lượng cát nạo vét cho phép hay không; theo cử tri được biết Công ty Đông Nam đã được tỉnh cho gia hạn vận chuyển cát đến hết tháng 12/2023. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn sẽ dẫn đến nguy cơ sạt lở toàn bộ khu vực ấp An Hòa, xã Lộc An do nước biển theo các hố sâu tràn vào, xâm thực đất liền, nhất là vào mùa gió bấc như hiện nay. Do đó, cử tri đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh thông tin đến cử tri của xã Lộc An, huyện Đất Đỏ về các nội dung sau:

(1) thời gian hoàn thành việc vận chuyển cát tại khu vực trên của Công ty Đông Nam;

(2) việc đào múc thêm số cát tạo thành những hố sâu có đúng quy định không và các cơ quan chức năng có phương án gì để bảo vệ việc xâm thực, sạt lở tại khu vực ấp An Hòa, xã Lộc An do những hố sâu được tạo thành từ việc múc cát của Công ty Đông Nam? K17-06 (cử tri xã Lộc An, huyện Đất Đỏ - Tổ 06).

7. Tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh, cử tri ấp Cây Cám, xã Láng Dài đã có ý kiến về việc chưa có hệ thống cấp nước sinh hoạt hàng ngày, phải sử dụng nước máy bơm để sinh hoạt, tiềm ẩn nhiều bệnh tật và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Giải trình cho nội dung này, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông tin đến cử tri về việc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Ban Quản lý dự án chuyên ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thực hiện thủ tục đầu tư các dự án để đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch ổn định, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sử dụng cho người dân khu vực huyện Đất Đỏ nói chung và khu vực xã Láng Dài nói riêng.

Tại Báo cáo giải trình số 499/BC-UBND ngày 29/8/2023 của UBND tỉnh chuyển đến cử tri đã khẳng định đang thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Tuyến ống chuyển tải từ thị trấn Đất Đỏ cấp cho khu vực xã Láng Dài, Lộc An và Xuân Sơn cấp cho khu vực Suối Rao, Đá Bạc (trong đó đầu tư một tuyến ống chuyển tải D200 dài 7600m cấp cho khu vực xã Láng Dài) do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn làm Chủ đầu tư. Tuy nhiên, cử tri được biết đến nay các dự án đầu tư phục vụ cho việc cung cấp nước sinh hoạt tại khu vực này vẫn chưa được phê duyệt.

Ngoài khu vực ấp Cây Cám nêu trên, còn có 20 hộ thuộc tổ 34, ấp Gò Sầm, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ cũng đang có nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt nhưng chưa được cung cấp. Vì đây là nhu cầu cấp thiết nên cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm có giải pháp, xác định và trả lời cụ thể về lộ trình, thời gian nào cư dân trên địa bàn một số ấp thuộc xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ được cung cấp nước sinh hoạt để sử dụng. K17-07 (cử tri xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ - Tổ 06).

8. Dự án Đầu tư xây dựng khu tập thể cán bộ - công nhân viên và Trung tâm đào tạo nghề Nhà máy đóng tàu Ba Son tại khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2008, đến nay còn 8 hộ dân có đất trong vùng quy hoạch của Dự án chưa được bồi thường, hỗ trợ tái định cư. UBND thị xã Phú Mỹ đã tổ chức họp dân nhiều lần và hứa giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết xong. Nhiều năm nay người dân nằm trong vùng Dự án bị hạn chế các quyền sử dụng đất nên gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Phú Mỹ và Chủ đầu tư dự án thông tin cho cử tri biết khi nào sẽ giải quyết xong việc bồi thường cho 08 hộ dân nêu trên để các hộ dân ổn định cuộc sống. K17-08 (cử tri phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ - Tổ 07).

II. Lĩnh vực môi trường: 02 ý kiến

1. Hoạt động chế biến mủ cao su của Nhà máy chế biến cao su Phát Hưng tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức thường xuyên gây ô nhiễm không khí bởi mùi hôi nồng nặc từ mủ cao su khiến cho sức khỏe của dân cư của xã Đá Bạc và xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cử tri đã kiến nghị rất nhiều lần nhưng tình trạng ô nhiễm này vẫn chưa được khắc phục triệt để. Tại Báo cáo giải trình số 418/BC-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh có nêu “UBND huyện Châu Đức, Sở Công thương đã bước đầu xác định vị trí để di dời nhà máy là Khu công nghiệp Châu Đức”, tuy nhiên đến nay đã gần 3 năm nhưng vẫn chưa thực hiện được việc di dời Nhà máy chế biến cao su Phát Hưng. Cử tri đề nghị UBND tỉnh cho biết khi nào thực hiện việc di dời Nhà máy chế biến cao su Phát Hưng ra khỏi khu dân cư để cử tri giám sát. Trong thời gian chưa di dời Nhà máy này đến Khu công nghiệp Châu Đức, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm tình trạng gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy này để đảm bảo môi trường không khí cho người dân tại các xã xung quanh khu vực Nhà máy. K17-09 (cử tri xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức - Tổ 08).

2. Hoạt động vận chuyển rác thải của các xe chở rác vào bãi rác Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, thường xuyên làm rơi vãi nước và rác thải trong quá trình vận chuyển, gây ô nhiễm môi trường, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt. Đề nghị UBND tỉnh cho cử tri biết khi nào xử lý dứt điểm tình trạng này để cử tri giám sát. K17-10 (cử tri xã Tóc Tiên, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ - Tổ 08).

III. Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 03 ý kiến

1. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các Bệnh viện và cơ sở y tế công lập lâu nay vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhất là thời gian gần đây việc thiếu vắc xin ngừa bệnh dại và vắc xin tiêm chủng mở rộng cho trẻ em diễn ra tại nhiều địa bàn của tỉnh. Người bệnh có bảo hiểm y tế vẫn phải tiếp tục tự mua thuốc tại các nhà thuốc tư nhân và chích ngừa vắc xin bệnh dại tại các cơ sở y tế ngoài công lập. Vấn đề này UBND tỉnh đã có nhiều giải trình và đề ra nhiều giải pháp xử lý nhưng không khắc phục được tình trạng thiếu thuốc trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế cũng như sức khỏe của trẻ. Cử tri đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện thanh toán lại chi phí khi có Thẻ Bảo hiểm Y tế nhưng không được hưởng chế độ khám chữa bệnh của bảo hiểm y tế. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh phải có giải pháp hiệu quả, quyết liệt để xử lý dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế nêu trên. K17-11 (cử tri của Tổ 03, Tổ 04, Tổ 09 và Tổ 11).

2. Việc thông tuyến khám chữa bệnh ở tuyến huyện trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng thời gian qua đã thực hiện rất tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Trung tâm y tế huyện và các Bệnh viện tuyến huyện. Tuy nhiên, đối với các trường hợp đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu là bệnh viện tuyến tỉnh như Bệnh viện Bà Rịa khi đến khám chữa bệnh ở tuyến huyện thì không được thanh toán Bảo hiểm y tế, đây là một thiệt thòi cho người dân ở thành phố Bà Rịa nếu không may buộc phải đến khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện hoặc các Bệnh viện tuyến huyện. Do đó, cử tri đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, xem xét và cho phép người dân có nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là bệnh viện tuyến tỉnh vẫn được thanh toán Bảo hiểm Y tế khi đến khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện. K17-12 (cử tri xã Hòa Long và phường Phước Nguyên - Tổ 04).

3. Người dân sinh sống tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức đến Trung tâm Y tế huyện Châu Đức có khoảng cách khá xa nên việc đi khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện mất nhiều thời gian hơn đến Trạm y tế xã Cù Bị. Do đó, cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế xem xét tăng cường danh mục, cơ số thuốc về Trạm y tế xã Cù Bị để kịp thời phục vụ cho bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh tại Trạm y tế xã, nhất là đối với người già, trẻ em và các tình huống cấp cứu do tai nạn lao động của người dân. K17-13 (cử tri xã Cù Bị, huyện Châu Đức - Tổ 09).

B. Ý kiến đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tuyên truyền đến cử tri, không phải giải trình nhưng báo cáo kết quả giải quyết trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 để đại biểu báo cáo lại với cử tri khi tiếp xúc lần sau: 05 ý kiến

1. Hiện nay, chương trình học của học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 khá nhiều, rất khó sắp xếp thời gian trong giờ hành chính để đi làm căn cước công dân khi đã đủ tuổi. Do đó để tạo điều kiện cho học sinh được làm căn cước công dân nhanh chóng, kịp thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh tổ chức các đợt làm căn cước công dân ngay tại trường học cho học sinh. K17-14 (cử tri phường 4, thành phố Vũng Tàu - Tổ 01).

2. Cử tri phản ánh hiện trạng dự án Khu nhà ở thấp tầng phường 11, thành phố Vũng Tàu cơ bản đã hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật (hệ thống cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, thoát nước, thông tin liên lạc). Từ năm 2009-2010, các hộ dân đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Khang Linh để mua nền đất thương phẩm tại dự án. Tuy nhiên từ năm 2017 đến nay, người dân chưa được xây dựng nhà do Dự án chưa được cấp giấy phép xây dựng, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước. Do đó, cử tri đề nghị UBND tỉnh tổ chức cuộc họp gồm có đại diện các cơ quan có liên quan, Công ty TNHH Khang Linh và các hộ dân trong vùng dự án để giải quyết vướng mắc của người dân trong thời gian sớm nhất. K17-15 (cử tri phường 11, thành phố Vũng Tàu - Tổ 03).

3. Điểm a và b khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 158/2011/TT-BQP ngày 15/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thực hiện một số chế độ, chính sách góp phần chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu quy định: “Cán bộ quân đội nghỉ hưu cấp Thiếu tướng trở lên được cấp phiếu mời gia đình đi an điều dưỡng mỗi năm một lần; các đối tượng còn lại quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này được cấp phiếu mời gia đình đi an điều dưỡng hai năm một lần tại Đoàn an điều dưỡng quân đội; b) Hằng năm, Bộ Quốc phòng cấp 7.050 phiếu mời (30% phiếu mời cá nhân, 20% phiếu mời gia đình) để mời đối tượng 2 trở xuống đi an điều dưỡng tại các Đoàn an điều dưỡng quân đội; thứ tự ưu tiên người có nhiều cống hiến, người có công với cách mạng, cán bộ ba thời kỳ, người có cấp bậc, chức vụ từ cao đến thấp”, tuy nhiên, theo phản ánh của cử tri thành phố Vũng Tàu thì cán bộ quân đội nghỉ hưu rất ít được mời đi an dưỡng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ quân đội nghỉ hưu được đi an dưỡng theo đúng chế độ được quy định. K17-16 (cử tri phường 4, phường 11, thành phố Vũng Tàu - Tổ 01, Tổ 03).

4. Cử tri phản ánh hiện nay có một số đối tượng dùng kích điện để đánh bắt cá tại các sông rạch ở xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu gây hủy diệt nguồn lợi thủy sản và ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản của các hộ dân tại khu vực này. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các đơn vị có liên quan sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng đánh bắt thủy sản bằng hình thức trái phép này. K17-17 (cử tri xã Bình Trung, huyện Châu Đức - Tổ 10).

5. Sau một thời gian dài chờ đợi, cử tri rất vui mừng khi UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh, thay thế Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND. Tại điểm a khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND quy định về đất ở và đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp như sau: “Áp dụng tại khu vực thuộc phường, thị trấn và huyện Côn Đảo có diện tích và kích thước thửa đất: từ 60m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m. Tại địa bàn các xã còn lại có diện tích và kích thước thửa đất: từ 80m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m.”

Với quy định nêu trên, rất nhiều cử tri trên địa bàn tỉnh phản ánh về việc họ không thể thực hiện việc tách thửa cho người thân trong gia đình để xây dựng nhà ở hoặc bán một phần để trang trải nhu cầu cuộc sống vì không đảm bảo quy định có một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5m, mặc dù họ đang sở hữu diện tích đất lớn (đối với những thửa đất có chiều sâu lớn hơn 50m) nằm trong khu dân cư được quy hoạch là đất ở. Do đó, cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét, sửa đổi quy định nêu trên hoặc giao thẩm quyền cụ thể cho UBND cấp huyện, cấp xã được xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quyết định của mình khi cho phép những hộ gia đình, cá nhân nêu trên được tách thửa. K17-18 (cử tri phường Mỹ Xuân, phường Phú Mỹ và phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ - Tổ 7; xã Láng Lớn, huyện Châu Đức - Tổ 9; xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa - Tổ 04).