Sáng 26/12, Bộ LĐTBXH tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo báo cáo, năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 27-27,5%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị khoảng 2,76%, đạt mục tiêu. Ước tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn khoảng 2,9%, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 17,8%. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách trợ cấp thường xuyên cho hơn 1,1 triệu người với kinh phí khoảng 29 ngàn tỷ đồng…

Năm 2024, cả nước phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 69%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 28-28,5%. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm trên 1%.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo 81%, đạt 100% so với kế hoạch (tăng 0,49% so với cùng kỳ năm 2022). Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ 34%, đạt 100% so với kế hoạch (tăng 3,03% so với cùng kỳ năm 2022). Bà Rịa-Vũng Tàu không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, tổng số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh còn 1.139 hộ chiếm tỷ lệ 0,35% so với tổng số hộ dân, vượt 1,1% so với kế hoạch.

Năm 2024, Bà Rịa-Vũng Tàu đặt mục tiêu phấn đấu số lao động được giải quyết việc làm tăng thêm 13.500 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 81,5%, trong đó: tỷ lệ lao động đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ 35%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị 2,65%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh 0,32%.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng ngành LĐTBXH đã đạt được. Đồng thời yêu cầu, ngành LĐTBXH tập trung triển khai tốt các chính sách ổn định thị trường lao động, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong xây dựng, tổ chức thực hiện và hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội.

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN