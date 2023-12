TP.Vũng Tàu: Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 706 tỷ đồng

Ngày 1/12, UBND TP.Vũng Tàu họp thường kỳ tháng 11 năm 2023 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong tháng 12 năm 2023.

Tháng 11, tổng mức bán lẻ hàng hóa của TP.Vũng Tàu 3.122 tỷ đồng (đạt 94,54% kế hoạch, tăng 11,06% so với cùng kỳ); doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 706 tỷ đồng (đạt 95,30% kế hoạch, tăng 16,39% so với cùng kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa 3.122 tỷ đồng (đạt 94,54% kế hoạch, tăng 11,06% so với cùng kỳ). Thu ngân sách 11 tháng năm 2023 đạt 4.885,181 tỷ đồng (bằng 102% kế hoạch, đạt 94% so dự toán tỉnh giao)…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu yêu cầu các phòng, ban, xã, phường tập trung thực hiện quyết liệt các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2023, nhất là các chỉ tiêu lớn. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về: rà soát, đánh giá lại toàn bộ tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; huy động nguồn lực, có giải pháp tăng tốc thực hiện, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kinh tế-xã hội được giao; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

BẢO KHÁNH