Thêm nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Qua 5 năm triển khai, phong trào "Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện bằng nhiều công việc cụ thể, tạo thêm nguồn lực để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

43.123 ĐẢNG VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA

Với mục đích phát động phong trào "Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trong đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tỉnh, qua đó thể hiện tính tiên phong gương mẫu, phát huy uy tín, trình độ, năng lực của đảng viên, ngày 14/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 160.

Ông Huỳnh Bách Chiến, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch số 160-KH/TU, ngày 14/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo ông Huỳnh Bách Chiến, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, toàn Đảng bộ có 575 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 370 Chi bộ cơ sở, 205 đảng bộ cơ sở, 7 đảng bộ bộ phận, 1.805 chi bộ trực thuộc; với tổng số 47.003 đảng viên. Thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện, 559/575 tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch (đạt 97%). Trong đó, 100% tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đã triển khai thực hiện kế hoạch; 3% tổ chức cơ sở đảng chưa xây dựng kế hoạch, do mới thành lập. 43.123 đảng viên đăng ký tham gia phong trào (đạt 92%); có 40.981 đảng viên trực tiếp tham gia các nội dung công việc theo kế hoạch của tổ chức đảng đề ra (chiếm 95% so với tổng số đảng viên đăng ký). Hơn 85% đảng viên đang công tác về sinh hoạt với cấp ủy nơi cư trú tham gia hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới.

GÓP PHẦN HOÀN THÀNH CÁC NHIỆM VỤ

Phong trào đã tạo thành những đợt sinh hoạt chính trị của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh; bổ sung các nội dung thiết thực cho các kỳ sinh hoạt chi bộ. Nhiều công trình, công việc được thực hiện, tập trung chủ yếu vào nhóm công việc chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe cho nhân dân, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng hạ tầng đô thị, tham gia hoạt động từ thiện xã hội… Phong trào đã tạo sự gắn kết giữa cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương.

Thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho học sinh, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Châu và xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc vào ngày 18/11/2023. Trong ảnh: Ông Nguyễn Đoàn Tiết Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy trao quà cho các hộ nghèo xã Tân Lâm.

Quá trình thực hiện, đảng viên đang công tác về sinh hoạt nơi cư trú, các tổ chức đảng cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang cấp tỉnh, huyện đã tích cực tham gia hỗ trợ cho các khu phố, thôn, ấp góp phần hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới.

Trong 5 năm triển khai phong trào, có trên 6.000 nội dung được các tổ chức đảng, đảng viên lựa chọn thực hiện, trong đó có 5.785 nội dung công việc đã hoàn thành. Cụ thể:

Nhóm 1, phát triển kinh tế, giúp dân làm giàu, thoát nghèo: tổng số 438 công việc đã hoàn thành (với các nội dung như hỗ trợ vốn, giới thiệu việc làm, tư vấn phát triển kinh tế, hỗ trợ con giống, cây giống, vận động người dân tham gia tổ tiết kiệm, trồng trọt và chăn nuôi…), kinh phí hỗ trợ hơn 155,7 tỷ đồng.

Nhóm 2, phát triển văn hóa, đời sống tinh thần, sức khỏe cho nhân dân: tổng số 725 công việc đã hoàn thành (với các nội dung như xây dựng tủ sách chi bộ, mua bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho người nghèo, khó khăn, vẽ tranh bích họa, vận động hỗ trợ lắp đặt khu vui chơi cho thiếu nhi, lắp đặt dụng cụ TDTT ngoài trời …), kinh phí hỗ trợ hơn 20,3 tỷ đồng, trang bị được 613 tủ sách mới và cung cấp, bổ sung hơn 4.500 đầu sách.

Thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia trồng tuyến đường hoa tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức. Ảnh: NHẬT LINH

Nhóm 3, bảo vệ môi trường, trồng cây xanh: tổng số 1.035 công việc đã hoàn thành (với các nội dung như tuyên truyền về bảo vệ môi trường, tham gia dọn vệ sinh, thu gom rác thải, lắp đặt thùng rác, trồng cây xanh, hoa, hỗ trợ đóng phí thu gom rác cho các hộ khó khăn …), kinh phí hỗ trợ hơn 5,7 tỷ đồng; hơn 41,6 ngàn ngày công, 3.516 buổi tuyền truyền.

Nhóm 4, các hoạt động từ thiện xã hội, giúp trẻ em nghèo, người yếu thế: tổng số 972 công việc đã hoàn thành (với các nội dung như tặng quà cho hộ nghèo, gia đình khó khăn, trao học bổng, hỗ trợ xây, sửa chữa nhà, tặng suất ăn cho trẻ em, người khó khăn, hỗ trợ máy tính bảng cho học sinh đến trường, duy trì gian hàng 0 đồng để giúp trẻ em nghèo, người già neo đơn…), kinh phí hỗ trợ hơn 112,5 tỷ đồng.

Nhóm 5, bảo vệ an ninh trật tự xã hội: tổng số 807 công việc đã hoàn thành (với các nội dung như hỗ trợ lắp đặt camera an ninh, hỗ trợ tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự xã hội, hỗ trợ lắp đặt đèn chiếu sáng …), kinh phí hỗ trợ gần 8,9 tỷ và 22 ngàn lượt đảng viên hỗ trợ công tác tuyên truyền an ninh trật tự.

Lãnh đạo TP. Vũng Tàu gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những vướng mắc của người dân trong việc bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Tây Bắc đường AIII (phường 12).

Nhóm 6, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn và đô thị: tổng số 470 công việc đã hoàn thành (với các nội dung như hiến đất làm đường, vận động nhân dân trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để khởi công các công trình trọng điểm, hỗ trợ sửa chữa, cải tạo đường giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng giao thông…), kinh phí hỗ trợ hơn 6,8 tỷ đồng.

Cán bộ, đảng viên phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu ra quân tuyên truyền người dân, hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng, lề đường.

Nhóm 7, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể tại địa phương: tổng số 812 công việc đã hoàn thành (với các nội dung như hỗ trợ địa phương tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, trang bị đường cờ Tổ quốc trên địa bàn thôn, ấp, tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC và cứu nạn cứu hộ…), có 9.410 buổi tuyên truyền, 14.585 lượt đảng viên hỗ trợ.

Nhóm 8, các công việc khác theo thực tế địa phương: tổng số 526 công việc đã hoàn thành (với các nội dung như ra quân ngày Chủ Nhật xanh, xây dựng công trình “Mái che yêu thương”, vận động người dân tham gia Hiến máu nhân đạo, hỗ trợ giải cứu nông sản, hỗ trợ thu hoạch tiêu, ủng hộ gạo cho các cây ATM gạo mùa dịch…), kinh phí trên 1 tỷ đồng.

LƯU THẮNG