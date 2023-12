Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Chính phủ sớm xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật PCCC và CNCH trong năm 2024 để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC.

Phiên họp toàn thể lần thứ 9 để thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy năm 2023.

Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh – Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Báo cáo tại phiên họp toàn thể Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Bộ Công an cho biết, từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023, toàn quốc xảy ra 1.938 vụ cháy, làm chết 144 người, bị thương 113 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 315.440 triệu đồng và 306 ha rừng.

Trong đó, đã xảy ra 93 vụ cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, làm chết 144 người, bị thương 67 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 282.006 triệu đồng. So với cùng kỳ, số vụ cháy tăng 190 vụ, tăng 33 người chết, tăng 34 người bị thương, thiệt hại về tài sản giảm 260.680 triệu đồng.

Địa bàn thành thị xảy ra 59,2% vụ cháy, còn lại là nông thôn. Cháy tại nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp kinh doanh vẫn diễn biến phức tạp, chiếm 42%; cháy phương tiện giao thông chiếm 12,3%; cháy rừng 7,3%. Đã điều tra làm rõ nguyên nhân 1185 vụ cháy, trong đó, 62,6% do sự cố hệ thống, thiết bị điện; 17% do bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; do sự cố kỹ thuật 1,9%…

Theo Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, tình hình cháy, nổ tại các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ sở tập trung đông người còn diễn biến phức tạp, một số vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người. Nguyên nhân một phần là do một bộ phận không nhỏ người dân chưa nhận thức, ý thức được tầm quan trọng của công tác phòng, chống cháy, nổ, phòng ngừa, ứng phó sự cố, tai nạn, còn tâm lý chủ quan, coi nhẹ.

Trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra, Thiếu tướng Nguyễn Thị Xuân - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết thêm, năm 2023, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn đã tổ chức kiểm tra an toàn PCCC đối với trên 510.000 lượt cơ sở; phát hiện gần 250.000 tồn tại, thiếu sót về PCCC.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Chính phủ báo cáo bổ sung, làm rõ và đánh giá sâu hơn về những nội dung mới và kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trong năm 2023; sớm xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật PCCC và cứu nạn cứu hộ trong năm 2024; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, triệt để các nhiệm vụ đã đặt ra trong Nghị quyết số 99 và Quyết định 630 của Thủ tướng.

Phát biểu kết luận, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật thông tin về sự phối hợp giữa các Bộ, ngành trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC, hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội theo đúng quy định. Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại phiên họp để hoàn thiện báo cáo thẩm tra theo quy định.

ANH ĐÀO (tổng hợp)