Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

Chiều 20/12, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác quốc phòng-an ninh (QP-AN) năm 2023.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác QP-AN được thực hiện hiệu quả; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm; tham mưu giải quyết những vấn đề xã hội phức tạp; tăng cường công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đơn vị trình bày tham luận về công tác phòng, chống khai thác hải sản trái phép, không đúng quy định; công tác phối hợp giữa các lực lượng; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các lực lượng trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, các lực lượng tiếp tục tăng cường công tác phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công cách mạng; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cũng như triển khai có hiệu quả các mặt công tác quân sự, QP-AN gắn với phát triển kinh tế- xã hội.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG