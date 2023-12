Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Ngày 1/12, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII đã tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2023; đề ra các giải pháp, nhiệm vụ năm 2024.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành thảo luận tại hội nghị.

Tổng thu ngân sách ước đạt 95.067 tỷ đồng

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao nhận định tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023 trong bối cảnh tình hình tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức và biến động khó lường, nhất là hoạt động xuất - nhập khẩu, thị trường bất động sản trầm lắng; thời tiết, khí hậu, thiên tai và chuỗi cung ứng vẫn còn nhiều khó khăn… trực tiếp tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Trong bối cảnh trên, tiếp nối truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và sự quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm, chủ động của các cấp, ngành và cả hệ thống chính trị tỉnh; cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, cộng đồng DN, Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện và rõ nét qua từng tháng, từng quý và cả năm 2023.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 66.456 tỷ đồng; có sự cải thiện tăng dần theo từng quý, quý sau tăng cao hơn quý trước. GRDP trừ dầu khí tăng 5,75%; GRDP trừ dầu khí bình quân đầu người đạt 8.078 USD/người/năm. Thu ngân sách địa phương bảo đảm đáp ứng nhu cầu chi. Tổng thu ngân sách ước đạt 95.067 tỷ đồng, đạt 107,31%.

Cơ cấu kinh tế theo giá hiện hành của tỉnh tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng 50,77%; khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 29,35%; khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,97%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm tỷ trọng 9,53%.

Cảng biển, logistics và hạ tầng giao thông kết nối tiếp tục được thúc đẩy. Các công trình, dự án trọng điểm tiếp tục được thúc đẩy, nhất là các dự án hạ tầng giao thông kết nối; tổ chức khởi công đồng loạt các dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, cầu Phước An, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT 994)… mở ra những không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho Bà Rịa-Vũng Tàu từ nay đến năm 2030 và giai đoạn tiếp theo.

ÔNG PHẠM VIẾT THANH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH Bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết Tỉnh và các địa phương tổ chức các không gian vui chơi, thưởng lãm phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là người có công, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, người dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; công nhân, người lao động, người bị mất việc làm…, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Bà Rịa-Vũng Tàu đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kịp thời, rà soát, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch liên quan bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch tỉnh, tạo cơ sở cho việc triển khai đồng bộ, kịp thời với Quy hoạch tỉnh ngay sau khi được phê duyệt.

Văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao được phát triển rộng khắp, đáp ứng nhu cầu của người dân. Chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính được tập trung thực hiện. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Chất lượng cuộc sống người dân không ngừng được nâng cao. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh trong hệ thống chính trị theo quy định. Hoạt động thông tin, truyên truyền có nhiều đổi mới; công tác quản lý báo chí, truyền thông từng bước đi vào nền nếp. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy đảng, bộ máy chính quyền các cấp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tập trung triển khai các dự án giao thông kết nối liên vùng

Hội nghị đã tập trung thảo luận, tham luận về các giải pháp: Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công, công tác chuẩn bị đầu tư, gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đầu tư công; tăng thu ngân sách, bảo đảm cân đối đủ nguồn để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2024; nâng cao hiệu quả công tác định hướng dư luận xã hội, xử lý sự cố truyền thông trên địa bàn tỉnh; công tác quy hoạch, luân chuyển, bố trí, điều động, bổ nhiệm cán bộ, chuyển đổi vị trí công tác gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ…

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, bài học rút ra trong các dự án chậm tiến độ thời gian qua chủ yếu là do khâu bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) di dời hạ tầng, kiểm đếm và bố trí tái định cư. Do đó, công tác quản lý hiện trạng đóng vai trò hết sức quan trọng. Các địa phương tiếp tục khẩn trương làm công tác thống kê hiện trạng và công khai cho người dân biết hiện trạng đó. Từ đó hạn chế tình trạng xây dựng trái phép. Khi người dân không hợp tác kiểm kê thì người đứng đầu địa phương phải trực tiếp xuống gặp người dân để tuyên truyền, vận động, không nên giao khoán cho đội ngũ làm công tác BTGPMB, bảo đảm không ngắt quãng khâu kiểm kê. Trước khi kiểm kê thì công tác khảo sát giá đất phải được tiến hành. Cùng với đó, khâu công bố phương án và công tác chuẩn bị tái định cư cũng là khâu quan trọng bảo đảm tiến độ đề án.

“Với những giải pháp cụ thể, phân công rõ việc, rõ thời gian, rõ người, từng khâu được kiểm soát chặt chẽ, tháo gỡ vướng mắc sẽ bảo đảm thời gian triển khai các dự án kịp thời”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh nói.

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024 và cả nhiệm kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cho biết, tỉnh hoàn thành xây dựng các đề án tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phát triển vùng Đông Nam Bộ nêu tại Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ thuộc trách nhiệm của tỉnh, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày 26/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thông kết cấu hạ tầng giao thông kết nối trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025; tập trung triển khai các dự án giao thông kết nối liên vùng: hoàn thành công tác BTGPMB và triển khai thi công dự án thành phần 3 công trình đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án…

“Đặc biệt, tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, tạo động lực phát triển mới; thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng; sử dụng hiệu quả các nguồn lực; chú trọng bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước; tăng cường thanh tra phòng, chống tham nhũng”, ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh.

Đồng lòng vượt khó

Phát biểu bế mạc hội nghị, thay mặt Đảng bộ tỉnh, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương cán bộ, đảng viên của cả hệ thống chính trị đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 của tỉnh. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương DN, nhà đầu tư và nhân dân trong tỉnh đã đồng thuận, cùng gắn bó vượt qua những khó khăn, thách thức trong năm 2023 và đóng góp quan trọng để thực hiện và đạt được kết quả trong phát triển kinh tế-xã hội của toàn tỉnh.

Về nhiệm vụ năm 2024, tiếp tục được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong khi đó, thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020-2025 không còn nhiều, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tỉnh tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dự báo, chuẩn bị các giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức, bứt phá thực hiện hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2024.

“Với những kết quả đã đạt được và những kinh nghiệm tích lũy, rút ra được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, nắm bắt mọi thời cơ, thuận lợi; vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2024 đề ra”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh khẳng định.

NHÓM PV THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ