Nhiều chỉ tiêu kinh tế của Châu Đức vượt kế hoạch

Ngày 13/12, HĐND huyện Châu Đức khoá V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 14.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Hoàng Nguyên Dinh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức cho biết, năm 2023, nhiều ngành, lĩnh vực của huyện tăng trưởng cao, góp phần vào sự phát triển chung của huyện. Các chỉ tiêu về kinh tế, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công đều đạt cao so với kế hoạch tỉnh giao và nghị quyết của HĐND huyện đề ra.

Đại biểu HĐND huyện Châu Đức khoá V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tham dự kỳ họp thứ 14.

Năm 2023, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện Châu Đức đạt 3.282 tỷ đồng,tăng 4,12% so với năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 5.742 tỷ đồng, tăng 9,06%. Doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 9.870 tỷ đồng. Thu ngân sách năm 2023 hơn 654 tỷ đồng, đạt hơn 112% dự toán và bằng 98,18% so với năm 2022. Tổng 2 nguồn vốn do UBND tỉnh và UBND huyện quyết định đầu tư giải ngân trên địa bàn huyện hơn 810 tỷ đồng, đạt 100%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, các chế độ chính sách xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, giải quyết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc…

UBND huyện triển khai thực hiện và hoàn thành khâu đột phá “50% các tuyến đường giao thông được trồng hoa” trong năm 2023. Thực hiện Chương trinh mỗi xã một sản phẩm (OCOP), dự kiến đến cuối năm 2023, huyện Châu Đức có 43 sản phẩm OCOP, trong đó có 31 sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart. Số hộ thoát nghèo cuối năm 2023 là 610/610 hộ, đạt 100% kế hoạch. Địa phương không còn hộ nghèo.

Tại Kỳ họp, HĐND huyện Châu Đức tổ chức lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

Trong chương trình kỳ họp, HĐND huyện Châu Đức cũng xem xét, thông qua các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND và UBND huyện trình tại kỳ họp. Đồng thời, thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN - NHẬT LINH