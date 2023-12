Chiều 22/12, ông Trần Thanh Dũng, Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa đã chủ trì Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TRẦN PHÁT

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông qua Quyết định số 6869/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND TP.Bà Rịa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024; triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024.

Năm 2024, TP.Bà Rịa đặt mục tiêu tạo việc làm tăng thêm cho 1.300 lao động.

Năm 2024, UBND TP.Bà Rịa đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng thu ngân sách Nhà nước 1.721,551 tỷ đồng; tổng thu ngân sách địa phương 808,612 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 1.376,619 tỷ đồng; phát triển 184 cơ sở kinh doanh phi nông nghiệp; tạo việc làm tăng thêm cho 1.300 lao động; duy trì tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo dưới 0,18%; tỷ lệ lao động tham gia BHYT đạt 93,48%, BHXH đạt 38,83%; duy trì 100% khu phố, ấp đạt chuẩn văn hóa, xã, phường giữ vững danh hiệu nông thôn mới, đô thị văn minh...

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Dũng cho biết, năm 2024 là năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Bà Rịa nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện thắng lợi, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức đoàn thể thành phố cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, với quyết tâm cao nhất; tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Trong đó, ưu tiên nguồn lực vào các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; có giải pháp tăng thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quan tâm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông… Đặc biệt thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, an sinh xã hội đón Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

MAI LIÊN