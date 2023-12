Ngày 14/12, HĐND huyện Long Điền khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Mười Tám.

Bà Lê Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND huyện và ông Phạm Sơn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Lê Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch HĐND huyện Long Điền cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện, sự phấn đấu, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, năm 2023, UBND huyện Long Điền đã tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt so kế hoạch. Trong đó có một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Năm 2023, 7/7 chỉ tiêu kinh tế của huyện đạt và vượt so với Nghị quyết và cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ ước thực hiện gần 24.500 tỷ đồng, đạt 109,2% Nghị quyết, tăng 25,5% so cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất CN - TTCN của địa phương ước thực hiện hơn 4.734 tỷ đồng, đạt 106% Nghị quyết, tăng 12,3% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư ước thực hiện giải ngân năm 2023 đạt 100% kế hoạch (814,3/814,3 tỷ đồng); trong đó, nguồn vốn tỉnh, vốn huyện đạt 100% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 105,6% kế hoạch tỉnh giao... Các chế độ chính sách xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, giải quyết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm.

Huyện đã thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành đạt các yêu cầu xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao và lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm tra việc xét, công nhận huyện Long Điền đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2023. Huyện cũng tổ chức phát động phong trào thi đua “Huyện Long Điền cùng cả nước chung sức xây dựng NTM” năm 2023.

Trong chương trình Kỳ họp, HĐND huyện sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định những nội dung quan trọng gồm: Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; xem xét, thảo luận báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai các nhiệm vụ chính trị năm 2024; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp...

Đồng thời, xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, như: Tờ trình về tổ chức các kỳ họp HĐND huyện trong năm 2024; Tờ trình về xây dựng chương trình nghị quyết của HĐND huyện năm 2024; Dự toán thu, chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2024; Phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; Cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công năm 2024...

