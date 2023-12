DANH MỤC 32 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 17 1. Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 của tỉnh. 2. Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024. 3. Dự quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022. 4. Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2024. 5. Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2024. 6. Nghị quyết cho ý kiến về Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2024. 7. Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021-2025. 8. Nghị quyết thông qua danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh. 9. Nghị quyết thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh. 10. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư, cải tạo lại Khu điều trị nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc. 11. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tỉnh lộ 991 nối dài (từ QL51 đến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải). 12. Nghị quyết hủy bỏ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Vườn thú hoang dã Safari và khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Châu xã Bưng Riềng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 13. Nghị quyết hủy bỏ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Lâm viên Núi Dinh. 14. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho giáo viên, nhân viên công tác tại các trường MN công lập có tổ chức bán trú trên địa bàn tỉnh. 15. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp GD-ĐT trên địa bàn tỉnh. 16. Nghị quyết quy định mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh. 17. Nghị quyết chính sách hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh. 18. Nghị quyết quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng và chế độ ăn ngày lễ, Tết, khi ốm đau đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại các cơ sở xã hội công lập trên địa bàn tỉnh. 19. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ người cai nghiện ma túy và người làm công tác tư vấn, quản lý, giúp đỡ cai nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh. 20. Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. 21. Nghị quyết quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân theo quy định của Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh. 22. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh. 23. Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, khu phố, khu dân cư; mức hỗ trợ, việc kiêm nhiệm, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, ấp, khu phố, khu dân cư; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh. 24. Nghị quyết quy định số lượng, mức phụ cấp và chi hỗ trợ thôi việc đối với công an xã bán chuyên trách tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. 25. Nghị quyết quy định việc cấp phát báo Đảng miễn phí cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên; các đồng chí thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý từ cấp phó sở, ban, ngành và tương đương trở lên đã nghỉ hưu; chức sắc, chức việc đại diện các tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 26. Nghị quyết quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với thôn, ấp, khu đội trưởng trên địa bàn tỉnh. 27. Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề theo Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024. 28. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2024. 29. Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 30. Nghị quyết của HĐND tỉnh về kết quả giám sát “tình hình và kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng; Danh mục các dự án có thu hồi đất trên địa bàn tỉnh”. 31. Nghị quyết về kết quả giám sát “Tình hình giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trên địa bàn tỉnh”. 32. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu.