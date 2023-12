Khai mạc Kỳ họp thứ Mười Bốn HĐND TX.Phú Mỹ

Sáng 18/12, HĐND TX.Phú Mỹ khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ Mười Bốn. Đại diện HĐND tỉnh, ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ dự Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, ông Đặng Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND thị xã cho biết, năm 2023, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn duy trì được tốc độ phát triển. Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, thị xã đã tập trung toàn lực cho công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo hoàn thành tiến độ để tổ chức khởi công xây dựng dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, cầu Phước An.

Ông Đặng Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND TX.Phú Mỹ phát biểu khai mạc Kỳ họp

Trong chương trình Kỳ họp, HĐND thị xã sẽ thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; xem xét, thảo luận báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; Tình hình thu-chi NSNN năm 2023 và phương án phân bổ dự toán thu-chi NSNN năm 2024; Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024; Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn.

Đồng thời các đại biểu cũng xem xét, thảo luận các tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND thị xã; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp thị xã, bổ sung ngân sách xã, phường và phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2024; kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Kỳ họp diễn ra trong 1 ngày 18/12.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA