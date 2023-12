Khai mạc Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Đất Đỏ

Sáng 19/12, HĐND huyện Đất Đỏ khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 14.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, ông Trần Thanh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết, năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt những kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra.

Công tác quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường thực hiện đúng quy định. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được triển khai kịp thời, hiệu quả. Công tác chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính được tập trung triển khai thực hiện.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: MINH TÀI

Trong chương trình Kỳ họp, HĐND huyện Đất Đỏ đã thực hiện miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Đất Đỏ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Võ Tài Quốc, nguyên Trưởng Công an huyện Đất Đỏ, do ông Võ Tài Quốc được bố trí công việc khác; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Ông Trần Thanh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp. Ảnh: MINH TÀI

Các đại biểu cũng đã xem xét, thảo luận v tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024; báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2023 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024…

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND bầu. Ảnh: MINH TÀI

Đồng thời xem xét, thảo luận các tờ trình về: đề nghị phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách cuối năm 2023; phê chuẩn dự toán ngân sách năm 2024; Kế hoạch phân bổ vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2024; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án các tuyến đường khu ấp Tân Hội, xã Phước Hội; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công viên bãi tắm công cộng ven biển Phước Hải; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang vỉa hè Quốc lộ 55.

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/12.

ĐÔNG HIẾU