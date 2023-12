Khai mạc Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sáng 1/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khai mạc Hội nghị lần thứ 18 đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh (ảnh dưới) thông tin, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục có những bước phát triển. Một số ngành kinh tế đạt kết quả nổi bật như: GRDP trừ dầu thô và khí đốt tăng 5,75%; giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 9,47%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 13,77%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 72,09%.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao đáp ứng tốt nhu cầu của người dân; chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính được tập trung triển khai thực hiện. Các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân được triển khai kịp thời, hiệu quả. Toàn tỉnh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh giảm còn 0,32%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bảo đảm.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, phương thức lãnh đạo tiếp tục đổi mới; chỉ đạo tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ trong hệ thống chính trị theo quy định.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh thông tin thêm, năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức; tác động không nhỏ đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh.

“Trước bối cảnh, yêu cầu trên, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cần nghiên cứu kỹ dự thảo báo cáo, dự thảo nghị quyết, tài liệu liên quan và tình hình thực tiễn để tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá làm sâu sắc hơn những mặt tích cực, hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra; làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém. Từ đó kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp thật sự căn cơ, mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm khắc phục triệt để những vấn đề còn hạn chế, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra của năm 2024”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2023; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục. Đồng thời, thảo luận về các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và Tờ trình dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.

NHÓM PV THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ