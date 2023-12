Huyện Long Điền: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết

Sáng 12/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy; ông Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và ông Lâm Văn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Long Điền đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tóm tắt công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, ông Lâm Văn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết, năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, kết luận, văn bản chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ,Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Có 39/42 chỉ tiêu của huyện đạt và vượt so với Nghị quyết năm 2023, như: Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ thực hiện đạt gần 24.488 tỷ đồng (đạt 109,2% so Nghị quyết, tăng 25,5% so cùng kỳ); Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN ước hơn 4.734 tỷ đồng (đạt 106% Nghị quyết, tăng 12,3% so cùng kỳ); Doanh thu thương mại gần 20.423 tỷ đồng (đạt 109% so với Nghị quyết, tăng 12,3% so cùng kỳ); Thu ngân sách và giải ngân ước đạt 100% kế hoạch; giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp, doanh thu dịch vụ lưu trú, vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải, tỷ lệ huy động cháu đi nhà trẻ, mẫu giáo so với nhóm tuổi, tỷ lệ người dân tham gia BHYT… đều vượt so với năm 2022 và Nghị quyết 2023.

Trong năm, toàn huyện đã kết nạp 145 đảng viên, đạt 106,61% theo kế hoạch được huyện giao; đạt tỷ lệ 126% (145/115 đảng viên) theo chỉ tiêu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung như: giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện các tiêu chí trong Bộ chỉ số CCHC của huyện; hạn chế tình trạng bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; công tác quản lý tàu, phương tiện chưa cấp giấy phép khai thác...

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH - NHẬT LINH