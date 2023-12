Huyện Đất Đỏ long trọng kỷ niệm 20 năm thành lập

Sáng 9/12, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Đất Đỏ tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện (9/12/2003-9/12/2023).

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng bức trướng và hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đất Đỏ.

Đến dự có các ông: Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ông, bà là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành; nguyên lãnh đạo tỉnh, tỉnh Đồng Nai, nguyên lãnh đạo huyện Long Đất, huyện Đất Đỏ, huyện Long Điền qua các thời kỳ, cán bộ lão thành cách mạng và đông đảo tầng lớp nhân dân.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ cho biết, là vùng địa đầu trong hành trình mở cõi phương Nam của ông cha, cư dân Đất Đỏ có truyền thống kiên cường, bất khuất trong xây dụng bờ cõi, chống giặc ngoại xâm.

Nơi đây, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được thành lập. Trong hai cuộc Kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Đất Đỏ là một trong những địa bàn xung yếu, diễn ra nhiều trận giao tranh ác liệt giữa ta và địch, nên cũng chịu nhiều hy sinh, mất mát, tàn phá của chiến tranh. Hòa bình, độc lập, qua nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Đất Đỏ được thành lập ngày 9/12/2003.

20 năm qua, Đảng bộ, quân và dân huyện Đất Đỏ đã phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa kinh nghiệm và những thành tựu của huyện Long Đất, từng bước đạt được những thành tựu quan trọng trong xây dựng, phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.

Là địa phương được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, huyện đã huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, DN và nhân dân; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, được đông đảo người dân đồng tỉnh hưởng ứng. Đến nay, huyện đã hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Ước tính đến năm 2023, quy mô, sản lượng ngành nông nghiệp tăng so với so với năm 2003; du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện, tổng doanh thu du lịch năm 2023 ước đạt 650 tỷ đồng, tăng gấp 81,25 lần so với năm 2003...

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thi đua chào mừng 20 năm thành lập huyện Đất Đỏ.

20 năm qua, huyện huy động vốn toàn xã hội cho đầu tư phát triển với tổng vốn đầu tư khoảng 11.600 tỷ đồng. Hạ tầng kỹ thuật ngày càng hoàn thiện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; huyện không còn hộ nghèo và cận nghèo chuẩn quốc gia từ năm 2022; số hộ nghèo chuẩn tỉnh còn 0,74%. Chất lượng cuộc sống của người dân cũng được nâng lên.

Với những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, nhân dân và chiến sĩ huyện Đất Đỏ đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 2 vào năm 2018.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua chào mừng 20 năm thành lập huyện Đất Đỏ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Đất Đỏ ghi đậm nhiều dấu son trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm, là nơi gieo ươm những hạt giống đầu tiên cho đảng bộ Bà Rịa - Vũng Tàu. 20 năm, hành trình chưa phải là dài, nhưng Đất Đỏ đã minh chứng sự bứt phá đúng như kỳ vọng của Trung ương, của tỉnh. Đáng ghi nhận là địa phương trở thành 1 trong 2 huyện nông thôn mới đầu tiên tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ xuất phát điểm kinh tế-xã hội vô vàn thiếu thốn khó khăn, địa phương giờ không còn hộ nghèo, cận nghèo chuẩn quốc gia, hộ nghèo chuẩn tỉnh giảm xuống mức thấp.

Ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thi đua chào mừng 20 năm thành lập huyện Đất Đỏ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Đất Đỏ nỗ lực hơn nữa thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XII; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc từ hướng biển.

NSND Tạ Minh Tâm biểu diễn tại lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được chứng kiến một Đất Đỏ qua 20 năm hình thành và phát triển qua chương trình nghệ thuật “Dấu son Đất Đỏ”. Với những thước phim, tiết mục ca, múa được dàn dựng công phu qua sự thể hiện của các ca sĩ: NSND Tạ Minh Tâm, Anh Thơ, NSƯT Vân Khánh, Tánh Linh, Dương Hồng Loan… Hình ảnh một vùng quê hương Đất Đỏ từ giai đoạn trong chiến tranh gian lao mà anh dũng, đền thời kỳ hình thành và phát triển đã được khắc họa rõ nét.

Dịp này, UBND tỉnh, UBND huyện Đất Đỏ đã tặng thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua chào mừng 20 năm thành lập huyện Đất Đỏ.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU