Ngày 5/12, Huyện uỷ Châu Đức tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 16, khoá VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (mở rộng). Đến dự có ông Lưu Tài Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Huyện uỷ Châu Đức tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ mười sáu, khoá VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: NHẬT LINH.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ cho biết, trong năm 2023, Huyện ủy, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện đạt được nhiều kết quả. Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện 3.282 tỉ đồng, đạt 102,79% so kế hoạch, tăng 4,12% so với năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hơn 5.725 tỷ đồng, đạt 99,9% so với kế hoạch, tăng 8,74% so với cùng kỳ. Doanh thu thương mại - dịch vụ 9.230 tỷ đồng. Ước thu ngân sách trên địa bàn hơn 654 tỷ đồng, đạt 112,06% dự toán và bằng 98,18% so với năm 2022. Tổng chi ngân sách năm 2023 hơn 1.577 tỷ đồng, đạt 102,71% dự toán, bằng 74,84% so với năm 2022.

Về giải ngân vốn, đến 15/11/2023 hơn 810 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch vốn giao. Đã phê duyệt 2 đồ án Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 đô thị Kim Long và thị trấn Ngãi Giao. Phê duyệt 14 Đồ án Quy hoạch chung xây dựng các xã và 3 đồ án quy hoạch khu chức năng thuộc khu công nghiệp Châu Đức. Ước năm 2023, toàn huyện phấn đấu nâng tổng diện tích đã cấp Giấy CNQSDĐ lên 36.023,4 ha, đạt tỷ lệ 98,6%.

Các ông Hoàng Nguyên Dinh, Bí thư Huyện uỷ; ông Lê Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Bí thư Huyện uỷ; Chủ tịch UBND huyện Châu Đức chủ trì hội nghị. Ảnh: NHẬT LINH.

Toàn huyện có 15/15 xã được công nhận xã nông thôn mới, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Dự kiến đến cuối năm 2023 có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thực hiện phong trào chỉnh trang đô thị và khâu đột phá “50% các tuyến đường giao thông được trồng hoa” trong năm 2023, đến nay, toàn huyện đã trồng mới được hơn 628 km đường giao thông.

Trong năm 2023, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã tiếp nhận và giải quyết 91/93 đơn khiếu nại, kiến nghị; giải quyết 13/13 đơn tố cáo, không có đơn tranh chấp. Phát hiện, điều tra, đấu tranh làm rõ 69/77 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Xử lý nhiều vụ về tội tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công tác đảm bảo an toàn giao thông được chú trọng thực hiện.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Bí thư Huyện uỷ Châu Đức phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẬT LINH.