HĐND TP.Bà Rịa thông qua 9 nghị quyết quan trọng

Chiều 15/12, sau 1 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 16 HĐND TP.Bà Rịa khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết và bế mạc.

Năm 2023, thành phố có 47/50 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra; hoàn thành công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu; tiếp tục triển khai dự án tuyến giao thông kết nối với đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu từ nút giao QL56 đến nút giao Vũng Vằn; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được củng cố…

Năm 2024, TP.Bà Rịa đặt mục tiêu huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội 1.200 tỷ đồng; 1.300 lao động được tạo việc làm tăng thêm; duy trì tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo dưới 0,18%; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 98,5%; duy trì 100% phường giữ vững danh hiệu văn minh đô thị, 100% xã giữ vững nông thôn mới...

Tại kỳ họp, 100% đại biểu tán thành, biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng. Trong đó, có các nghị quyết: điều chỉnh danh mục đầu tư công năm 2024, điều chỉnh thu chi ngân sách, phê chuẩn kế hoạch đầu tư công, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Kỳ họp cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu theo luật định và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

NHÃ UYÊN