Giữ vững an ninh vùng biên giới biển dịp Tết

Giáp Tết, hoạt động tội phạm trên khu vực biên giới biển thường diễn biến phức tạp. Để phòng ngừa, ngăn chặn, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Thuận (Bộ đội Biên phòng tỉnh) đặc biệt chú trọng công tác tuần tra, giám sát địa bàn.

Đồn Biên phòng Phước Thuận trao học bổng cho học sinh nghèo thông qua chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Đồn Biên phòng Phước Thuận được phân công quản lý 3 xã khu vực biên giới biển gồm: Phước Thuận, Bông Trang, Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc), với tổng diện tích hơn 135km2. Lực lượng mỏng, địa bàn quản lý rộng, nhưng những năm qua đơn vị luôn giữ vững ANTT vùng biên giới biển. Qua tuần tra quản lý địa bàn, cán bộ, chiến sĩ của đồn còn tham gia phá nhiều vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đơn cử, ngày 26/9, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Phước Thuận phối hợp cùng Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang Danh Thị Lan (SN 1980, ngụ huyện Xuyên Mộc) có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” tại khu vực ấp Thạnh Sơn 1A, xã Phước Thuận. Trước đó, tháng 5 và 6/2023, lực lượng biên phòng cũng triệt phá 2 vụ việc với 3 đối tượng có hành vi “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” tại xã Bưng Riềng.

Thiếu tá Bùi Đình Tâm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phước Thuận cho biết, để bảo vệ biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ luôn thực hiện nghiêm túc các ca tuần tra, canh gác, trực sẵn sàng chiến đấu phòng không với tinh thần chủ động trong mọi tình huống. Công tác tuyên huấn được đồn đặc biệt quan tâm, xem đây là nhiệm vụ quan trọng.

“Trong lúc tuần tra, tuyên truyền nhân dân vùng biển, chúng tôi còn nhắc nhở những hành vi vi phạm làm xâm hại môi trường biển, hoạt động xả rác thải bừa bãi. Nếu nhận được thông tin cá nhân, tổ chức vi phạm trong lĩnh vực môi trường, đồn sẽ phối hợp xử lý”, Thiếu tá Bùi Đình Tâm thông tin.

Thực hiện công tác dân vận, nắm bắt hoàn cảnh của một số HS trên địa bàn 3 xã còn nhiều khó khăn, từ năm 2014 đến nay, Đồn Biên phòng Phước Thuận đã hỗ trợ các em HS qua chương trình “Nâng bước em đến trường” bằng sự chung tay của toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Những suất học bổng được trao đã giúp các em có thêm động lực, ý chí vươn lên trong học tập, tiếp tục theo đuổi ước mơ, hoài bão của mình.

Nhằm bảo vệ vững chắc khu vực biên giới biển, đơn vị triển khai mô hình “Tổ 3 người - Mỗi tuần một câu hỏi” và thành lập tổ tư vấn pháp luật gồm 7 người do Chính trị viên đồn là tổ trưởng. Thứ Sáu hàng tuần, tổ tư vấn cùng chiến sĩ dành khoảng 1 giờ để thảo luận, trả lời những vấn đề cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thắc mắc, về ngày truyền thống quân đội… góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nội bộ đoàn kết, thống nhất.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Thuận tổ chức tuần tra, giám sát, giữ gìn trật tự khu vực biên giới biển.

Theo Thiếu tá Bùi Đình Tâm, thời điểm này và những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới, ANTT tại vùng biên giới biển do Đồn Biên phòng Phước Thuận quản lý dự báo diễn biến phức tạp, nhất là nguy cơ gia tăng tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản, mua bán tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ, buôn lậu, gian lận thương mại…

Do đó, để bảo đảm an toàn cho người dân vui Xuân, đón Tết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng liên quan tập trung bảo vệ an ninh khu vực ven biển nơi có các KDL, đặc biệt các ngày cuối tuần và ngày lễ, tết. Đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền đến ngư dân chấp hành nghiêm các biện pháp chống vi phạm IUU; tăng cường công tác dân vận, xây dựng thế trận vững chắc trong lòng dân.

