Công tác quản lý tạm giam, tạm giữ đúng quy định

Ngày 20/12, Công an tỉnh tổ chức tổng kết công tác Cơ quan thi hành án hình sự và quản lý tạm giữ, tạm giam năm 2023.

Trong năm 2023, Công an tỉnh ban hành 272 văn bản chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam. Đồng thời lập hồ sơ cho 801 phạm nhân đi chấp hành án phạt tù tại trại giam Bộ Công an; điều chuyển 801 người bị tạm giữ, tạm giam giữa các cơ sở giam giữ thuộc Công an tỉnh và các tỉnh trên toàn quốc để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và giảm tải đúng quy định.

Ngoài ra, Công an tỉnh xây dựng nhiều kế hoạch, phương án triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ các phiên tòa, xét xử lưu động, trích xuất, áp giải bị can, bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự, hành chính… đúng quy định, không để xảy ra trường hợp bị can, phạm nhân bỏ trốn, gây rối.

HUY ANH