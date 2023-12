Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng 1/12, Công an TP. Bà Rịa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” cho gần 70 cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ Công an thành phố; chỉ huy, cảnh sát khu vực, công an của 11 xã, phường.

Tại lớp bồi dưỡng, học viên được triển khai các thông tư, quy định của Bộ Công an liên quan đến công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” như: Thông tư số 122/2021 quy định trách nhiệm của công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Thông tư số 124/2021 quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, DN, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; Quyết định số 501/2022 quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào; hướng dẫn xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào và xây dựng mô hình dân vận khéo của lực lượng Công an tỉnh.

BÍCH LIÊN