Sở Y tế thí điểm không tiếp nhận hồ sơ bản giấy 4 thủ tục hành chính

Sở Y tế vừa gửi Thông báo số 3951/SYT-NV đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, DN, cá nhân trên địa bàn tỉnh về việc triển khai thí điểm không tiếp nhận hồ sơ TTHC bản giấy vào ngày thứ Tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 22/11 đối với 4 thủ tục.

Trong đó, lĩnh vực y tế dự phòng có 2 TTHC, gồm: Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I và cấp II, công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng; lĩnh vực khám, chữa bệnh có thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất, hoặc hư hỏng, hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền; lĩnh vực dược phẩm có thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiếu thuốc. Vì vậy, các cơ quan, cá nhân, tổ chức, DN phải quét mã QR để nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, trong đó cần đăng ký tài khoản trước khi nộp hồ sơ.

HỒNG PHƯƠNG