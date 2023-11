Đại biểu Nguyễn Thị Yến: Đánh giá sát thực tiễn để thể chế hóa các quy định của Luật Đấu giá tài sản

Chiều 8/11, trong chương trình thảo luận Tổ đại biểu tại kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV, các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham gia thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản và Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp vào theo Chương trình.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu thảo luận tại tổ

Đại biểu Nguyễn Thị Yến nhất trí việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản là thật sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Song, đại biểu Yến đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc đánh giá sát tình hình thực tiễn để thể chế hóa các quy định của Luật cho thật sự chặt chẽ, đảm bảo khi luật có hiệu lực phải khắc phục được tình trạng hiện nay đang xảy ra trong thực tiễn đó là: Phương pháp xác định giá khởi điểm chưa sát với giá thị trường; tình trạng ép giá, thổi giá; “quân xanh, quân đỏ”, năng lực của đấu giá viên và tổ chức đấu giá chưa đáp ứng yêu cầu đấu giá.

Quang cảnh buổi thảo luận tổ

Đối với một số nội dung cụ thể, đại biểu Nguyễn Thị Yến đề nghị: Về hủy kết quả đấu giá tài sản, Ban soạn thảo cân nhắc, bổ sung thêm quy định về trường hợp huỷ kết quả trúng đấu giá tài sản vào khoản 24 Điều 1 trong trường hợp: “Người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền theo đúng Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt” để đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 21, Điều 1 Nghị định số 148 năm 2020 của Chính hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định vì theo Nghị định 148 thì sau khi người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất…Trường hợp họ không nộp tiền hoặc không nộp theo đúng phương án đấu giá quyền sử dụng đất thì UBND cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Đồng thời đại biểu đề nghị ban soạn thảo cân nhắc bổ sung về điều khoản hủy kết quả đấu giá trong trường hợp có sai sót về trình tự, thủ tục trước khi người có tài sản ký hợp đồng đấu giá với đơn vị đấu giá tài sản. Vì trên thực tế, có một số trường hợp sau khi công nhận kết quả đấu giá, người trúng đấu giá không thể thực hiện các bước tiếp theo do trong quá trình thực hiện, các cơ quan có tài sản bán đấu giá hoặc cơ quan được giao thực hiện bán đấu giá tài sản có sai sót về trình tự, thủ tục trước khi có quyết định đấu giá.

Về sửa đổi, bổ sung giải thích từ ngữ “bước giá”; Tại điểm a, khoản 2, Điều 1 đại biểu nghị Ban soạn thảo cân nhắc chỉ quy định “Bước giá” tối thiểu của các lần trả giá mà không nên quy định mức tối đa hoặc mức cố định vì nếu quy định mức tối đa hoặc mức cố định sẽ không đảm bảo tính linh hoạt trong đấu giá và quyền được ra bước giá cao của người mua đấu giá.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, Đoàn ĐBQH Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu thảo luận tổ

Về sửa đổi bổ sung một số điểm, khoản của Điều 39 về tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước tại khoản 13, Điều 1 Dự án Luật; đại biểu Yến cho biết, qua rà soát khoản 3 Điều 39 của Luật Đấu giá tài sản về tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước chỉ quy định trường hợp có sự thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai thì người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia và nhận lại tiền đặt trước. Đối với các trường hợp có thay đổi nội dung khác của cuộc đấu giá như: Thay đổi quy chế đấu giá; thay đổi thời gian đấu giá chưa được Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định. Song tại khoản 4, Điều 57 của Luật năm 2016 quy định về nội dung thông báo công khai đấu giá tài sản lại có quy định thời gian, địa điểm, cách thức đấu giá và nhiều nội dung công khai khác. Từ đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 39 của dự Luật nội dung: Trường hợp có thay đổi các thông tin về nội dung thông báo công khai việc đấu giá tài sản tại khoản 4 Điều 57 phải được dự đồng ý của những người tham gia đấu giá tài sản đã nộp tiền đặt trước. Trong trường hợp họ không đồng ý với sự thay đổi đó, thì được quyền lấy lại tiền đặt trước để đảm bảo phù hợp với khoản 4, Điều 57.

Đại biểu Đỗ Văn Yên phát biểu góp ý dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Ngoài ra đại biểu Nguyễn Thị Yến đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bổ sung thêm một số nội dung mà dự thảo luật chưa có quy định như: Về hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản được quy định tại khoản 1, Điều 33 của Luật Đấu giá tài sản; quy định công khai các nội dung quan trọng về đấu giá tài sản trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia theo hướng: Tất cả các thủ tục, trình tự đấu giá, tài sản đấu giá, giá khởi điểm… đều phải được gửi và đăng công khai trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia. Trường hợp thiếu bất kỳ thông tin nào, sẽ là căn cứ để hủy bỏ kết quả đấu giá; nhất là công bố thông tin đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà ở, khu đô thị; bổ sung quy định xử lý tài sản bán đấu giá không thành tại khoản 3, Điều 52 Luật Đấu giá Tài sản theo hướng khảo sát, đánh giá tình hình thực tiễn về việc giảm giá 10% của tài sản bán đấu giá để thi hành án, nếu phù hợp thì thể chế hoá vào dự án Luật (sửa đổi) cho phép áp dụng rộng rãi cho các loại tài sản khác như tài sản đấu giá thi hành án; Xem xét bổ sung quy định xử lý vi phạm đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan tại Điều 70 Luật Đấu giá Tài sản bỏ cọc…Bổ sung Quy định lưu trữ hồ sơ đấu giá tài sản, quy định về người đứng đầu Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Đối với Dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, đại biểu Yến nhất trí về sự cần thiết phải ban hành luật đồng thời đề nghị Ban soạn thảo cần rà soát để đảm bảo tính thống nhất tổng thể các nội dung của Dự án Luật có Luật liên quan trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Đề nghị bổ sung vào Điều 5 dự án Luật về quy định cấm hành vi chuyển đổi các tài sản do Nhà nước giao cho cơ sở công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh để phù hợp với Luật Đất đai hiện hành. Bổ sung quy định về điều chỉnh trường hợp “Tổng động viên công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp” với những nội dung cơ bản đặc thù; “Vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch Nước” với tư cách một thiết chế Nhà nước tại Chương 6; các vấn đề liên quan đến tính bảo mật, bí mật nhà nước trong Luật.

Ngoài ra, các đại biểu trong Đoàn ĐBQH tỉnh đã tích cực góp ý nội dung 2 dự án luật nói trên.

CHÂU VŨ - MINH THIÊN