Chất vấn Bộ Nội vụ về lương GV mầm non và cán bộ cấp xã chưa tương xứng

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 6, sáng 8/11, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành Phiên Chất vấn và trả lời chất vấn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trả lời ý kiến tranh luận của đại biểu Huỳnh Thị Phúc

Tranh luận với Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại phiên chất vấn, đại biểu Huỳnh Thị Phúc - Phó trưởng Đoàn ĐBQH Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, qua phản ánh của cử tri về việc tiền lương thu nhập và giờ làm việc của giáo viên, đối với giáo viên bậc trung học có cơ cấu theo tiết, theo giờ; còn đối với giáo viên mầm non và bậc tiểu học thì xuyên suốt, đặc biệt là giáo viên mầm non phải làm việc xuyên suốt từ sáng tới tối muộn, cường độ làm việc rất cao mặc dù không theo cơ chế nặng nhọc, vất vả song tính chất rất công việc rất đặc thù nhưng tiền lương và thu nhập chưa tương xứng với thời gian và công sức.

Cũng liên quan đến chính sách tiền lương, đại biểu Huỳnh Thị Phúc cho biết, còn sự phân biệt giữa công chức cấp xã với công chức còn lại trong hệ thống chính quyền, nhất là các chế độ chính sách của cán bộ công chức cấp xã, chưa tương xứng với tính chất công việc và chưa tương đồng với chế độ của công chức cấp huyện, cấp tỉnh. Qua đó, đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chính phủ cần quan tâm hơn nữa đối với giáo viên mầm non cũng như cán bộ công chức cấp xã.

Trả lời đại biểu Huỳnh Thị Phúc về chính sách tiền lương của giáo viên mầm non, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết thực hiện Nghị định 204 và Quyết định 244, trong quá trình thực hiện phụ cấp ưu đãi nghề được Đảng, Nhà nước quan tâm. Nhìn tổng thể giáo viên mầm non lương rất thấp chỉ khoảng 5-6 triệu đồng/tháng. Về giải pháp thời gian tới đề nghị Bộ GD-ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ khi xây dựng bảng lương mới căn cứ cơ sở vị trí việc làm trên nguyên tắc Nghị quyết 27 tính chất công việc, thực hiện ưu đãi nghề. Trên cơ sở Nghị quyết 29 bảo đảm tiền lương cơ bản, cùng với phụ cấp sẽ có cao hơn bảng lương hành chính sự nghiệp. Khi tổ chức thực hiện sẽ có quan tâm đến lương giáo viên nói chung và lương giáo viên mầm non nói riêng.

Về chính sách tiền lương của công chức cấp xã và công chức khác, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm rõ, thực tế tồn tại 2 chế độ công vụ là chế độ công vụ cấp xã và chế độ cấp huyện trở lên. Nhưng đối với cán bộ công chức cấp xã thì các chế độ chính sách cũng tương tự như cán bộ công chức cấp huyện trở lên từ tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí việc làm hết sức rõ ràng nhưng công chức cấp xã chưa nằm trong tổng biên chế chung của hệ thống chính trị. Thời gian tới, Bộ Nội vụ tiếp tục hoàn thiện đề án liên thông công chức cấp xã với cấp huyện để xây dựng chế độ công vụ chung, hoàn thiện, hiện đại.

CHÂU VŨ - MINH THIÊN