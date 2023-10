Vũng Tàu đón 1,8 triệu lượt khách lưu trú. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 28 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vũng Tàu vào sáng 9/10.

Hội nghị đã đánh giá toàn diện kết quả thực hiện công tác 9 tháng và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Vũng Tàu; ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu (ảnh dưới).

Trong 9 tháng năm 2023, với sự nỗ lực, quyết liệt, sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, quản lý chặt chẽ của chính quyền; sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên Đảng bộ thành phố, sự đồng thuận ủng hộ tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị đều đạt, vượt kế hoạch.

Ngành kinh tế của TP. Vũng Tàu tiếp tục có bước tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 29.987 tỷ đồng, đạt 78,07% kế hoạch, tăng 10,42% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ vận tải, kho bãi đạt 8.106 tỷ đồng, đạt 77,20% kế hoạch, tăng 10,57% so với cùng kỳ.

Hoạt động du lịch tiếp tục có nhiều khởi sắc. Các sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ quảng bá, kích cầu du lịch tiếp tục được thúc đẩy, số lượng khách đến thành phố tham quan, nghỉ dưỡng tăng cao, tổng lượng khách lưu trú khoảng 1,8 triệu lượt, đạt 79% kế hoạch, tăng 14,22% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 6.724 tỷ đồng, đạt 78,55% kế hoạch, tăng 20,22% so với cùng kỳ.

Du khách tắm biển Bãi Sau dịp lễ 30/4/2023. Ảnh: ĐĂNG KHOA

Công tác giải quyết việc làm được được quan tâm. Thành phố đã tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm, tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm để người lao động được tiếp cận các doanh nghiệp, các đơn vị xuất khẩu và cung ứng lao động; giải quyết việc làm tăng thêm cho 2.514/2.800 lao động, đạt 89,79% kế hoạch tỉnh và thành phốg iao.

Công tác điều tra, nắm bắt tình hình dư luận xã hội; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn được quan tâm chú trọng. Thông qua việc duy trì hoạt động trang Fangape “Vũng Tàu cận cảnh”, “Vũng Tàu Thành phố tôi yêu”, các Trang Fanpage của 17 phường, xã nhằm đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội và Internet.

Trong 9 tháng, kết nạp 211/260 đảng viên mới (đạt 81,1% chỉ tiêu năm 2023), trong đó, Đảng ủy Doanh nghiệp ngoài Nhà nước kết nạp 19/10 đảng viên, đạt 190% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao năm 2023.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: P.L

Hội nghị tập trung thảo luận, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, đề xuất các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, chỉnh trang đô thị, phòng chống cháy nổ trong khu dân cư… để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cả năm 2023.

Bí thư Thành ủy Trần Đình Khoa phát biểu kết luận hội nghị, Ảnh: PL

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Đình Khoa yêu cầu, từng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đơn vị và người đứng đầu tập trung rà soát, đánh giá, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của từng chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 20/12/2022 và Kết luận số 3621-KL/TU ngày 14/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Qua đó phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức. Trên cơ sở đó, đề ra giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, quyết tâm phấn đấu đạt toàn bộ các chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra.

PHÚC LƯU