Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động

Trong 2 ngày (10 và 11/10), Đoàn công tác của Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật do Đại tá Phạm Văn Truyền, Trưởng phòng An toàn, bảo hộ lao động Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tiến hành thanh tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Đoàn công tác kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại Tàu CSB 8001 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Theo đó, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hệ thống văn kiện, sổ sách, kế hoạch phòng chống cháy nổ, cứu sập, cứu nạn; kiểm tra về nhận thức an toàn vệ sinh lao động đối với cán bộ, nhân viên; kiểm tra các biện pháp kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ, kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng chống độc hại và an toàn lao động; công tác chăm sóc sức khỏe của người lao động; kiểm tra việc tổ chức đăng ký, kiểm định xe máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Đoàn công tác kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại kho xăng dầu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá cao công tác an toàn vệ sinh lao động của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, đề nghị đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt về nhiệm vụ bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; chú trọng xây dựng và thực hiện tốt các kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: MINH NHÂN