Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh

Chiều 10/10, Công an tỉnh tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có thiếu tướng Huỳnh Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an.

Trước đó, ngày 5/10, UBND tỉnh có quyết định thành lập Hội Cựu CAND tỉnh, tổng số thành viên gồm 108 người với độ tuổi từ 55 đến 90 tuổi. Thành viên Hội Cựu CAND tỉnh có 2 trung tướng, 1 thiếu tướng, 21 đại tá cùng các cấp bậc từ thượng tá đến đại úy.

Đại hội bầu đại tá Đinh Xuân Ngọ, Nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Chủ tịch hội; đại tá Lưu Xuân Sơn, nguyên Phó Trưởng phòng PH10, Công an tỉnh và đại tá Võ Thị Minh Tâm, nguyên Phó Trưởng Công an TP.Vũng Tàu làm Phó Chủ tịch hội; đại tá Nguyễn Văn Hoà, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Chủ tịch Thường trực hội.

Hội Cựu CAND tỉnh được thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết các thế hệ cựu CAND để động viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND. Các thành viên hội sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng. Đồng thời, các thành viên hội cũng liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tham gia tích cực vào phong trào quần chúng, dân vận và công tác xã hội, là hạt nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thế trận an ninh nhân dân ở địa bàn cơ sở.

HÀN LẬP