Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Chiều 31/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường Diên Hồng về: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và một số nội dung quan trọng khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp

Dự kiến Quốc hội dành 2,5 ngày để thảo luận về các nội quan trọng này. Nội dung các phiên họp được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Quốc hội

Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu đánh giá, trong năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo, điều hành, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm.

Dự báo cả năm 2023, tăng trưởng GDP đạt trên 5%, dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra (khoảng 6,5%) nhưng vẫn là mức khá cao so với nhiều nước trên thế giới và khu vực. Thương mại, dịch vụ tiếp tục xu hướng tăng. Thị trường tiền tệ, tín dụng cơ bản ổn định. Thu ngân sách Nhà nước phấn đấu đạt hoặc vượt dự toán được giao.

Tín hiệu đáng mừng là Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 10/2023 ước đạt 169,5 nghìn tỷ đồng, trong khi tháng 9 ước đạt 89,6 nghìn tỷ đồng. Như vậy chỉ trong 1 tháng, thu ngân sách nhà nước đã tăng tới gần 70.000 tỷ đồng. Trong 10 tháng đầu năm 2023, đã thu hút hơn 25,76 tỷ USD tổng vốn FDI, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2022. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. Việt Nam nổi lên như một điểm thu hút mới và được đánh giá rất cao trong mắt bạn bè quốc tế. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, lao động, việc làm, cải thiện đời sống người dân được thực hiện tốt. Phát triển văn hóa tiếp tục được quan tâm. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại được tăng cường, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên.

Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại phiên họp

Tuy nhiên bên cạnh đó, các đại biểu cũng chỉ rõ, nước ta cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức tiếp diễn từ quý IV/2022, kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại, khó đạt chỉ tiêu cả năm 2023 là khoảng 6,5% theo Nghị quyết của Quốc hội. Các động lực tăng trưởng về “đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng” đều khó khăn, giảm tốc, tăng trưởng thấp. Kinh tế Việt Nam chủ yếu dựa vào vốn tín dụng ngân hàng nhưng hệ thống ngân hàng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro về nợ xấu; tỷ lệ nợ xấu nội bảng hết tháng 7/2023 đã vượt mức 3% (là 3,56%). Tỷ giá đã có những biến động mạnh mẽ.

Từ đánh giá sát tình hình thực tiễn đó, các đại biểu đề nghị Chính phủ cần đánh giá, dự báo sát tình hình, để có giải pháp thích ứng linh hoạt hiệu quả hơn nữa gắn kết chặt chẽ với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế ngang tầm với phát triển kinh tế; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Kiên quyết mạnh mẽ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền; hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước để đạt được mục tiêu Chính phủ đề ra.

Tham gia thảo luận về kinh tế - xã hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu có đại biểu Nguyễn Tâm Hùng và đại biểu Huỳnh Thị Phúc đăng ký thảo luận. Cuối phiên thảo luận chiều nay, Quốc hội sẽ nghe các thành viên Chính phủ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

CHÂU VŨ - MINH THIÊN