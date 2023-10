Nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội của huyện Long Điền tăng cao so với cùng kỳ

Sáng 9/10, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 35 (mở rộng) nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Các ông: Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy; Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lâm Văn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lâm Văn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết, thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Các chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự hội nghị.

Cụ thể, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ thực hiện đạt hơn 19.801 tỷ đồng, đạt 88,3% so kế hoạch, tăng 30,7% so cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất Công nghiệp - TTCN ước thực hiện gần 3.900 tỷ đồng, đạt 87,1% so kế hoạch, tăng 25,9% so cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp 475,8 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện hiện có 6 dự án du lịch đang triển khai với tổng diện tích 23,211ha; tổng vốn thực hiện so với vốn đăng ký đầu tư 1.166/1.452 tỷ đồng (đạt 80,3%).

Về xây dựng NTM, các xã đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xã NTM và NTM nâng cao; huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM và 4/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao...

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Long Điền tặng hoa chúc mừng bà Lê Thị Ngọc Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy vừa được HĐND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 và bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy được chỉ định bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 9 tháng, toàn huyện đã kết nạp 125 đảng viên, đạt 108% chỉ tiêu tỉnh giao năm 2023 (125/115). Đối với chỉ tiêu BCĐ 144 tỉnh giao, đã kết nạp 5/2 đảng viên, đạt 250%; thành lập 1 tổ chức đảng DN ngoài khu vực nhà nước, đạt tỷ lệ 100%.

Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban, địa phương đã trình bày 10 tham luận về tình hình hoạt động của Tổ 35 các xã, thị trấn, MTTQ, đoàn thể; những tồn tại và giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao năm 2023; công tác quản lý xây dựng trên địa bàn huyện; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo lộ trình đã cam kết; tình hình triển khai Tháng cao điểm hành động phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU...

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH