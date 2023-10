Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Châu Đức khóa V: Thông qua nhiều tờ trình về đầu tư công

Ngày 19/10, HĐND huyện Châu Đức tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét 17 tờ trình của UBND huyện về đầu tư công và 1 tờ trình về giải thể Phòng Dân tộc huyện Châu Đức.

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các tờ trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Châu Đức khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp đã thông qua Tờ trình giải thể Phòng Dân tộc huyện, chuyển chức năng quản lý nhà nước về dân tộc sang Văn phòng HĐND và UBND huyện. Đồng thời, thông qua 5 tờ trình quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, gồm: Cải tạo nâng cấp các đường giao thông nông thôn TT.Ngãi Giao, xã Nghĩa Thành; Cải tạo vỉa hè đường Bình Giã; SVĐ xã Bình Ba…; 11 tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng các dự án như: Xây mới khu VH-TT thôn Sông Xoài (xã Láng Lớn); Xây dựng hạ tầng SVĐ xã Cù Bị; Nhà Văn hóa thôn Xuân Hòa (xã Sơn Bình), thôn Sông Cầu, thôn Trung Nghĩa (xã Nghĩa Thành), thôn Sông Xoài (xã Láng Lớn), ấp Tân Thành (xã Quảng Thành); Chỉnh trang đô thị và trang trí đèn, hoa Tết năm 2024…

Kỳ họp cũng đã đồng ý cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND, miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Châu Đức khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Nguyện Luân (nguyên Trưởng Công an huyện) do đã được điều động về công tác tại Công an tỉnh. Đồng thời, Kỳ họp đã bầu bổ sung 3 chức danh Ủy viên UBND huyện Châu Đức khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.

