Khơi dậy tình yêu biển, đảo quê hương

Những năm qua, công tác tuyên truyền biển, đảo cho thế hệ trẻ luôn được các đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển (CSB) quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó khơi dậy lòng tự hào, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc cho HS, SV ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đoàn viên thanh niên Vùng CSB 3 khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại hành trình “Thanh niên vì biển, đảo quê hương” năm 2023.

Hình thức truyền tải phong phú

Theo Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng CSB 3 cho biết, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự của mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong đó có HS-SV. Do đó, từ năm 2016 đến nay, mỗi năm Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 tổ chức hơn 10 cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" tại các trường TH, THCS trên địa bàn đóng quân.

Gần đây nhất, từ ngày 5 đến 13/10, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 phối hợp với 14 trường THCS trên địa bàn huyện Xuyên Mộc tổ chức cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" theo hình thức trực tuyến. Với hơn 100 câu hỏi về biển, đảo Việt Nam, Quân đội nhân dân và lực lượng CSB, quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan đến biển, đảo, lịch sử truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, địa phương, nhiều HS trả lời khá đầy đủ, chính xác.

“Sau cuộc thi, em hiểu biết thêm về các chú cảnh sát biển, về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Em mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình trong việc chia sẻ thông tin biển, đảo đến mọi người”, em Trương Gia Hân (lớp 7A6, Trường THCS Phước Bửu) chia sẻ.

Còn em Nguyễn Hồ Hoàng Yến (lớp 9/2, Trường THCS Phước Bửu) bày tỏ: "Chúng em chưa có cơ hội được đặt chân đến Trường Sa, Hoàng Sa nhưng thông qua cuộc thi, những hình ảnh được trưng bày về biển đảo, chúng em vô cùng xúc động, tự hào. Em luôn tự hứa sẽ rèn luyện, học tập thật tốt để sau này góp phần xây dựng đất nước mình giàu đẹp hơn".

Đại tá Cao Xuân Quận nhận định: “Những lời chia sẻ của các em HS cho thấy cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây đắp niềm tự hào, nâng cao trách nhiệm công dân đối với việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới”,.

Cùng với cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, hành trình “Thanh niên vì biển, đảo quê hương” do Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 thường xuyên phối hợp với các Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn trên địa bàn đóng quân tổ chức thời gian qua cũng đã trở thành hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ với nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ biển, đảo. Theo đó, HS, SV được đến tận nơi tham quan, tìm hiểu cuộc sống, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biển, đảo và giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi tập thể với cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 3, đồng thời trực tiếp tham gia khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân, tặng quà cho con ngư dân nghèo, được tự tay giúp ngư dân treo những lá cờ đỏ sao vàng lên nóc tàu...

“Hành trình “Thanh niên vì biển, đảo quê hương” giúp tôi ngẫm ra rằng biển đảo là một phần trái tim, là máu thịt của người dân Việt Nam. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu học tập tốt hơn nữa để thể hiện tình yêu với biển đảo quê hương”, Tạ Thị Thanh Trúc, lớp M26G, Trường CĐ Sư phạm Trung ương Nha Trang bày tỏ.

Chú trọng tuyên truyền biển, đảo

Tương tự, thời gian qua, các đơn vị Vùng 2 Hải quân thường xuyên tổ chức tuyên truyền chủ quyền biển đảo cho ĐVTN, HS-SV trên địa bàn các tỉnh phía Nam.

Thượng tá Lại Thế Công, Chính ủy Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân cho biết, những năm gần đây, hoạt động tuyên truyền biển, đảo được Trung tâm đặc biệt chú trọng vào ĐVTN, HS, SV. Do đó, ngay từ đầu năm, Trung tâm phân công các báo cáo viên soạn đề cương sao cho buổi tuyên truyền được thực hiện một cách khéo léo, nội dung đi sâu vào tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức cảnh giác trước âm mưu của phần tử xấu, thế lực thù địch. Đặc biệt, 100% đề cương tuyên truyền được soạn thảo và trình chiếu trên power point với nhiều hình ảnh, video clip sinh động. Quá trình tuyên truyền kết hợp với phát tờ rơi, xem băng hình, tham quan đơn vị để từ đó nêu cao ý thức và trách nhiệm thế hệ trẻ trong giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

“Trước đây, hiểu biết của tôi về biển, đảo và bộ đội Hải quân còn sơ sài. Hôm nay, được các anh bộ đội Hải quân trực tiếp tuyên truyền, tôi hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của công tác đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của các lực lượng, nhất là lực lượng Hải quân”, SV Nguyễn Hải Anh, Trường Học viện Cán bộ TP.Hồ Chí Minh chia sẻ.

"Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị Vùng 2 Hải quân sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền biển, đảo với nhiều cách làm mới, hoạt động mới; trong đó tập trung làm rõ cơ sở lịch sử và pháp lý của Việt Nam đối với các vùng biển, đảo, nhất là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Qua đó khơi dậy ý chí, lòng tự hào và trách nhiệm thế hệ trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Đại tá Vũ Anh Tuấn, Chính ủy Vùng 2 Hải quân nói.

