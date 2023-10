Huyện Xuyên Mộc: 20 sản phẩm OCOP được công nhận đạt chuẩn 3-4 sao

Ngày 20/10, Huyện uỷ Xuyên Mộc tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 20 về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Ông Phạm Thành Chung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Huỳnh Kim Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; bà Lê Thị Trang Đài, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn huyện tăng 2,8%; diện tích nuôi trồng tăng 0,47%; tổng sản lượng nuôi trồng tăng 1,06%; lượng khách du lịch đến huyện tăng 87,6% so với cùng kỳ; doanh thu ngành du lịch tăng 8,5%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được Huyện uỷ quan tâm chỉ đạo. Đến nay đã có 12/12 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 5/12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện có 20 sản phẩm OCOP được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn 3-4 sao.

Ngành giáo dục cũng đang được nâng cao chất lượng, qua đó tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 72,8%. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 92,9%, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Về an sinh-xã hội, huyện đã giải quyết việc làm cho hơn 4.300 lao động; tạo việc làm mới cho hơn 900 người. Công tác phát triển Đảng viên vượt kế hoạch đề ra, các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm còn hạn chế. Cụ thể, 4/37 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp so với Nghị quyết năm 2023; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; tổng thu ngân sách chưa đạt kế hoạch…

Về phương hướng nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, ông Phạm Thành Chung, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc yêu cầu các ngành cần tập trung các nhiệm vụ như đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển du lịch địa phương, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống người dân…

Tin, ảnh: TIẾN TRẦN