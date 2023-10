Huyện Đất Đỏ: 17/31 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết

Sáng 18/10, BCH Đảng bộ huyện Đất Đỏ khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 39 sơ kết nhiệm vụ 9 tháng năm 2023 và tổng kết 5 năm thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh.

Ông Nguyễn Công Danh, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh" giai đoạn 2018-2023.

Theo đó, 9 tháng năm 2023, huyện Đất Đỏ có 17/31 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng; chương trình xây dựng huyện NTM nâng cao, xã NTM nâng cao, kiểu mẫu được triển khai quyết liệt với nhiều cách làm hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp 118 đảng viên mới (đạt 103% chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 96,72% chỉ tiêu huyện đề ra); thành lập 1 chi bộ trong DN ngoài khu vực nhà nước…

Thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện xây dựng NTM, qua 5 năm có 140 tổ chức cơ sở đảng với 2.579 đảng viên tham gia, trong đó có 2.528 đảng viên trực tiếp tham gia với 8 nhóm công việc…

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh" giai đoạn 2018-2023.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU