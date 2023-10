Huyện Châu Đức: Giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách đạt tỷ lệ cao

Ngày 12/10, Huyện ủy Châu Đức tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 15 (mở rộng), khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-chính trị 9 tháng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Các ông: Hoàng Nguyên Dinh, Bí thư Huyện ủy Châu Đức; Lê Thanh Liêm, Phó Bí thư Huyện ủy Châu Đức; Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức chủ trì tại Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Châu Đức lần thứ 15 (mở rộng), khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong 9 tháng năm 2023, BCH Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Do đó, nhiều chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch.

Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 2.398 tỷ đồng, đạt hơn 75% so kế hoạch, tăng hơn 4,1% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp hơn 3.900 tỷ đồng, đạt hơn 68% so kế hoạch; doanh thu thương mại- dịch vụ 6.751 tỷ đồng, đạt gần 73% so với kế hoạch, tăng hơn 2,4% so với cùng kỳ. Đặc biệt, giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt hơn 81,3%; thu ngân sách đạt hơn 81%; tỷ lệ tham gia BHYT đạt hơn 93%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn đạt gần 85%. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định. Công tác kết nạp đảng viên mới đạt tỷ lệ 100% so với chỉ tiêu năm 2023.

Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung như: giải ngân vốn đầu tư công, công tác giảm nghèo, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn trong DN; chất lượng sinh hoạt chi đoàn khu phố thôn, ấp…

Trong thời gian tới, BCH Đảng bộ huyện Châu Đức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023; tập trung rà soát chỉ tiêu kế hoạch đạt thấp, chưa hoàn thành, tăng tốc triển khai thực hiện. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG-NHẬT LINH