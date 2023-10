Hội nghị lần thứ 39 Đảng bộ huyện Đất Đỏ

Hội nghị lần thứ 39 BCH Đảng bộ huyện Đất Đỏ sơ kết nhiệm vụ 9 tháng năm 2023 và tổng kết 5 năm thực hiện phong trào Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh.

9 tháng năm 2023, Đất Đỏ có 17 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng. Chương trình xây dựng huyện NTM nâng cao, xã NTM nâng cao, kiểu mẫu được triển khai quyết liệt với nhiều cách làm hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Trong 9 tháng, Đất Đỏ đón khoảng 730.879 lượt khách, tăng 15,20% so cùng kỳ. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú tại các điểm tham quan, du lịch đạt khoảng 567,6 tỷ đồng, tăng 9,53%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 287,423 tỷ đồng (56,92% dự toán), giảm 34,95% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, đã chuẩn y kết nạp đảng viên mới 118 đảng viên, đạt 103% chỉ tiêu tỉnh. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 49 tổ chức cơ sở đảng, với 2.770 đảng viên.

Về kết quả thực hiện phong trào đảng viên tình nguyện xây dựng NTM, 5 năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã thể hiện tính tiên phong, mẫu tích cực đăng ký, cam kết tham gia phong trào, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân.

Qua 5 năm thực hiện có 140 tổ chức cơ sở đảng tham gia, có 2.579 đảng viên tham gia, trong đó có 2.528 đảng viên trực tiếp tham gia với 8 nhóm công việc… Qua các hoạt động đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng cho ý kiến Tờ trình về điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện năm 2023.

