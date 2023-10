Đảng viên chung sức mang 'niềm vui' cho người dân

Phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” được các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Long Điền thực hiện với nhiều cách làm mới.

Nhờ đảng viên gương mẫu đi trước, đường hẻm ấp An Hòa ban đầu rộng khoảng 1m, giờ được làm mới, rộng 3,5m.

Đảng viên đi trước

Biến bờ ruộng thành đường hoa là một mô hình được các chi bộ ấp tại xã An Nhứt triển khai từ năm 2022. Những tuyến đường nội đồng rộng, được trải nhựa và trồng đủ sắc hoa rực rỡ là công trình do các đảng viên phối hợp Hội Nông dân xã thực hiện. Bà Trần Thị Ngọc Hà, Bí thư Chi bộ ấp An Lạc cho biết, năm 2021, các đảng viên của Chi bộ ấp tham gia công trình trồng hoa dọc 2 bên đường để bờ ruộng thêm tươi mới. Vào ngày mùa, hoa hoàng yến nở vàng rực rỡ khiến bà con nông dân thêm phấn khởi. Tháng 6/2023, đảng viên Chi bộ ấp An Lạc tiếp tục trồng hoa loa kèn, bông chuối, chiều tím… khiến những con đường hoa càng thêm sắc màu. “Chi bộ chúng tôi có 40 đảng viên, ngoài trồng hoa, chúng tôi còn vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau khi nông dân thu hoạch lúa để cảnh quan luôn đẹp. Nhiều du khách đã rủ nhau về các bờ ruộng hoa để check-in, ghi lại khoảnh khắc đẹp với người thân”, bà Hà nói.

Để có được những tuyến đường rộng tạo bộ mặt cho xã NTM An Nhứt như hiện nay, đảng viên, người dân cùng đồng lòng tham gia hiến đất, mở rộng đường. Ông Nguyễn Hồng Dưỡng, tổ 2, ấp An Hòa là một hộ dân hiến 400m2 đất của gia đình (năm 2016) để cùng bà con mở rộng hẻm nhỏ từ chưa đầy 1m lên 3,5m, tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Sự gương mẫu của các đảng viên đã khiến người dân “theo sau”. Như ông Lê Minh Thới, 73 tuổi, ấp An Hòa đã chủ động lùi tường vào 2,5m và vận động 14 hộ dân khác trong xóm cùng lùi vào để tạo tuyến hẻm rộng, xe hơi vào tận cửa. Ông Thới cũng hiến 600m2 đất ruộng, mở đường cho xe cơ giới vận chuyển lúa, vật tư nông nghiệp đến tận ruộng cho bà con.

Tại xã An Ngãi, phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh” cũng được triển khai rộng rãi trong nhiều năm qua, có thể nhận thấy rõ nét nhất là bộ mặt nông thôn đã thực sự thay đổi với những tuyến đường rộng mở, sạch đẹp. Ông Nguyễn Mạnh Đa, 73 tuổi là một đảng viên 50 năm tuổi Đảng. Phía trước nhà ông ngày xưa chỉ là con đường mòn nhỏ. Bản thân ông đã hiến gần 500m2 đất, cùng vận động bà con xung quanh mỗi nhà lùi tường rào vào 10m, sau đó xã trải nhựa, để có tuyến đường rộng, 2 làn ô tô đi lại được như hiện nay. “Trước gia đình có người đến thăm phải gửi ô tô ngoài đường, đi bộ vào, cực lắm. Còn giờ thì đi lại rất dễ dàng. Và người dân chúng tôi là người được trực tiếp thụ hưởng những điều này”, ông Đa nói.

Lan tỏa những công việc điển hình

Theo ông Đỗ Minh Tân, Bí thư Đảng ủy xã An Nhứt, thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hằng năm, các chi bộ đều đăng ký những công trình về Đảng ủy xã. Riêng năm 2023, có 3/3 ấp đã hoàn thành công trình đăng ký thực hiện, như: Chi bộ ấp An Lạc đã trao 6 thẻ BHYT, 10 suất học bổng, hỗ trợ 2 người bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền gần 12 triệu đồng; Chi bộ ấp An Hòa trao 5 thẻ BHYT, 11 suất quà tới người khó khăn với tổng số tiền hơn 15 triệu đồng; Chi bộ ấp Đồng Trung thực hiện công trình Trồng và chăm sóc tuyến đường hoa kiểu mẫu với chi phí gần 6 triệu đồng…

Tại xã An Ngãi, phong trào cũng được đông đảo các đảng viên và chi bộ trong xã phối hợp thực hiện, như: mô hình camera an ninh, tuyến đường hoa, BHYT, trồng cây xanh bảo vệ môi trường, lắp đặt thùng rác giữ gìn vệ sinh môi trường… Nhờ đó, đường xóm ngõ hẻm sạch đẹp, hệ thống đèn chiếu sáng, camera giúp an ninh trật tự được bảo đảm, không còn tình trạng người dân bỏ rác bừa bãi, ai cũng ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

Theo báo cáo, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Điền luôn kịp thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Các công việc chia vào 8 nhóm nội dung, như: Phát triển kinh tế, giúp dân làm giàu, thoát nghèo; phát triển văn hóa, đời sống tinh thần, sức khỏe cho nhân dân; bảo vệ môi trường, trồng cây xanh; từ thiện xã hội… với nhiều mô hình điển hình được triển khai thực hiện tại các địa phương: Tuyến đường hoa kiểu mẫu, điện thắp sáng, camera an ninh, thùng rác công cộng, tặng thẻ BHYT, sửa chữa nâng cấp các tuyến đường, nạo vét mương thoát nước…

Huyện Long Điền có 44 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, 143 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với hơn 3.500 đảng viên. Hằng năm, 100% đảng viên đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Trong 5 năm qua, đã có 1.488/1.514 công việc được các chi bộ, đảng bộ hoàn thành (đạt lỷ lệ 98,28%).

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Long Điền cho hay, phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã mang lại nhiều kết quả tích cực, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. “Qua thực hiện phong trào, đường làng, ngõ xóm ngày càng khang trang sạch đẹp, an ninh trật tự được đảm bảo, đời sống của nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn, đô thị đổi thay từng ngày, góp phần góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, đô thị văn minh của huyện. Đồng thời phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, tăng cường sự gắn kết, gần gũi giữa tổ chức đảng, đảng viên với quần chúng nhân dân”, Bí thư Huyện ủy Long Điền nhấn mạnh.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH